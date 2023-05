Feira da Indústria do Pará (FIPA) 2024 é lançada com tema de sustentabilidade

A Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) realizou nesta quinta-feira, 25, o lançamento da XVI Feira da Indústria do Pará (Fipa), o maior evento de exposição de produtos e serviços do setor no estado, que acontecerá entre os dias 22 e 25 de maio de 2024, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. O tema da próxima edição será "Negócios e Sustentabilidade na Amazônia", o que evidencia o esforço de aliar o lucro à pauta ambiental que atrai os olhares de vários países para a região, em especial, diante da expectativa de Belém se tornar a sede da COP 30, a conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas, em 2025.

O lançamento ocorreu no auditório da Fiepa, diante de uma plateia lotada. A palestra de abertura foi realizada pela consultora e pesquisadora Vanessa Pinsky, Pós-Doutora em bioeconomia, com foco em governança, política pública e cadeias de valor da sociobiodiversidade na Amazônia.

“A questão da agenda de negócios sustentáveis, especialmente olhando para questões da biodiversidade e da agenda ESG (conjunto de práticas de governança ambiental, social e corporativa), é fundamental para a competitividade e a performance da indústria. A ESG é uma agenda de inovação que olha para a operação da indústria com foco a entender quais são os riscos e, a partir disso, transformar em um ciclo virtuoso de negócios dentro de uma perspectiva estratégica de longo prazo, que possa considerar questões inovação, avanço tecnológico e desenvolvimento territorial, onde essas indústrias estão inseridas”, explicou.

Ela destacou que o debate envolve empresas de todos os portes e setores, pois a sustentabilidade tornou-se um diferencial competitivo. “Não é mais opção não olhar para as agendas de direitos humanos, impacto ambiental, saúde e segurança dos trabalhadores. Estamos voltados a construir negócios para fazer as coisas com baixo impacto, inovação, competitividade e construção coletiva”, acrescentou.

O vice-presidente Alex Carvalho irá assumir em breve a presidência da federação. (Ivan Duarte/ O Liberal)

O vice-presidente da Fiepa, Alex Carvalho, destacou que a “sustentabilidade é uma questão de sobrevivência”: “É um exercício de inteligência, responsabilidade e de assumir o compromisso e protagonizar as decisões que afetam a vida de nós que vivemos aqui”. A expectativa dele é que a FIPA seja um evento precurssor da COP 30 e cumpra o papel de mostrar o potencial da indústria paraense que oportuniza “inovação, desenvolvimento, geração de trabalho e emprego e dignidade ao povo amazônida e ao paraense”.

Ainda, durante o lançamento, foram apresentadas iniciativas de sustentabilidade do Fundo Vale, Norsk Hydro no Brasil e Manioca. O evento deu início à venda e reserva dos 64 estandes disponíveis.

Realizada a cada dois anos, a FIPA é uma feira de exposição de produtos e serviços de pequenas, médias e grandes indústrias locais, nacionais e multinacionais, além de apresentações culturais, encontros técnicos, palestras e fóruns, rodadas de negócios, torneio de inovação e soluções tecnológicas. Pequenos e micro empresas

Micro e pequenas indústrias

Alex Carvalho evidenciou a participação das micro, pequenas e médias indústria no debate da sustentabilidade, durante a feira. “A ESG será amplamente discutida para saber como todas as indústrias poderão se inserir nesse processo e contribuir para que essa cadeia funcione como um todo. ESG não é só para a grande indústria, mas uma cultura do dia a dia, baseada no bom senso, respeito ao meio ambiente e ao ser humano, respeito à longevidade dos empregos”.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa (Sebrae) é correalizador da FIPA. O superintendente do Sebrae-PA, Rubens Magno, destacou que “a indústria também está presente nos pequenos negócios”. “A gente não pode estar distante de um parceiro tão importante quanto a Fiepa. Estamos trazendo cada vez mais inovação e crescimento para os pequenos negócios. A Fiepa tem uma grande entrada de mercado e mostra que o nosso estado é pujante e que a indústria faz parte de uma forma significativa desse projeto”, completou.

A FIPA 2024 tem os patrocínios da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional da Indústria (Senai) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL).