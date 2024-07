WhatsApp vai deixar de funcionar em mais de 15 modelos de smartphones a partir de julho; entenda

Por ser o aplicativo WhatsApp uma das aplicações mais usadas no mundo para o envio de mensagens, chamadas telefônicas, e também o envio de vídeos e fotos, há questonamentos se os celulares são compatíveis com o aplicativo a partir de julho. Isso porque devido às constantes atualizações do aplicativo, ele deixará de ser funcionar em modelos de iOS e Android.

De acordo com o Centro de Ajuda do WhatsApp, alguns modelos se tornam obsoletos e não têm mais capacidade para suportar atualizações relacionadas à segurança e novas mudanças de software.

Atualmente, o WhatsApp aplicativo do Meta é compatível com os seguintes dispositivos:

Telefones com Android OS 5.0 e versões posteriores.

Telefones com iOS 12 e versões posteriores.

Telefones com KaiOS 2.5.0 e versões posteriores, incluindo dispositivos JioPhone e JioPhone 2.

Conforme a Meta, dona do aplicativo, antes de ele ter o acesso negado, os usuários que não puderem mais utilizá-lo vão receber uma notificação para atualizar o sistema operacional. É importante responder aos lembretes imediatamente, pois caso contrário, o WhatsApp não poderá mais ser usado.

Saiba como atualizar o sistema Android do celular

Para atualizar o sistema operacional no Android, é necessário acessar as configurações do celular, ir para a seção "Sistema" e verificar se há atualizações de software disponíveis.

Para obter a versão mais recente do iOS, vá para "Ajustes", depois "Geral", selecione "Atualização de Software", toque em "Atualizações Automáticas" e ative "Baixar Atualizações de iOS".

WhatsApp não vai funcionar nesses modelos de aparelhos:

Samsung: Galaxy S3 Mini, Galaxy X Cover 2, Galaxy Trend Lite

LG: LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus F6

iPhone: iPhone SE, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6S Plus

Outros: Alcatel Go Flip 2, Grand S Flex, Grand Memo, Xperia M.