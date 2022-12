Voo entre Belém e Flórida, nos EUA, é reinaugurado; saiba mais

A capital do estado do Pará e Fort Lauderdale, na Flórida (EUA), voltaram a ter uma linha aérea direta a partir desta sexta-feira (16). O evento de reinauguração e batismo da aeronave ocorreu no Aeroporto Internacional de Belém, e contou com a presença de executivos da Azul, da Infraero, administradora do aeroporto, e do Governo do Estado do Pará. As viagens entre as duas cidades serão realizadas de forma direta, em aeronaves Airbus A320neo, que possuem capacidade para 174 pessoas, e foram programadas para ocorrer quatro vezes na semana.

De acordo com o gerente de Relações Institucionais da Azul, César Grandolfo, as viagens entre Belém e Fort Lauderdale foram interrompidas devido ao pico da pandemia causada pela covid-19. Por essa razão, a retomada da operação é significativa para a companhia. “Voltar a realizar esta ligação em uma cidade tão importante como Belém é muito emblemático para nós. Estamos bastante felizes e agradecidos pela parceria firmada com o governo estadual para chegarmos a esse dia”, disse.

Voo faz parte de estratégia de reconstrução de malha aérea, diz secretário

O secretário de Turismo do Estado do Pará, André Dias, afirma que o restabelecimento do voo para Fort Lauderdale faz parte de uma estratégia de rápida reconstrução da malha aérea do Pará, pós-pandemia, que comprometeu toda a malha aérea internacional. “Já estamos superando o número de movimentação de passageiros e de aeronaves nos aeroportos do nosso estado desde o início do ano. E o passo mais difícil, que era a retomada dos voos internacionais, estamos dando agora, com esse voo tão importante para uma conexão com o maior mercado emissor de turistas do mundo, que são os EUA. Inserido numa estratégia de divulgação e apoio à comercialização dos produtos paraenses para o mercado norte-americano, com a inclusão dos nossos destinos em seus portfólios de pacotes e roteiros de viagem, através dessa parceria com a Azul", comentou.

Airbus A320neo, que possuem capacidade para 174 passageiros (Irene Almeida / Divulgação)

“Após um período de muita retração, aguardávamos ansiosamente a retomada dos voos como um todo, visto que neste momento a pandemia começa a arrefecer e passamos a perceber a necessidade dessa retomada. E, agora, em se tratando de voos internacionais que ligará Belém a destinos de fora do Brasil, neste primeiro momento oferecido pela Azul, sem dúvida a região Norte festeja muito isso. A Infraero está pronta para apoiar e ajudar as empresas aéreas e principalmente o cidadão a recomeçar estas operações no aeroporto de Belém com total segurança e agilidade”, destacou o superintendente da Infraero, Odone Bizz.

Outros destinos a partir de Val-de-Cans

A partir do Aeroporto Internacional de Belém, a Azul também proporciona ligações com os aeroportos de Altamira, Breves, Carajás, Paragominas, Marabá, Monte Dourado, Salinópolis e Santarém – no Pará. Além de Boa Vista (RR), Confins (BH), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Macapá (AP), Recife (PE), São Luís (MA) e o aeroporto de Viracopos (SP), de onde é possível se conectar aos mais de 150 destinos operados pela companhia no Brasil e do exterior, como Orlando e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, Punta del Este e Montevidéu, no Uruguai, e Lisboa, em Portugal.

As passagens para a operação da Azul entre Belém e Fort Lauderdale já estão disponíveis e podem ser adquiridas pelo site www.voeazul.com.br, nos canais oficiais da companhia e também nas agências de viagens parceiras.