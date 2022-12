Voo entre Belém e Flórida (EUA) é retomado nesta sexta-feira (16)

A partir desta sexta-feira (16), os voos diretos entre Belém e os Estados Unidos estão retomados. A conexão será feita pela companhia aérea Azul, que realizará quatro viagens por semana, em aeronaves Airbus A320neo, com capacidade para 174 passageiros.

O trajeto Belém - Fort Lauderdale (Flórida) terá saída às 12h45 e chegada às 17h15, às segundas, quartas, sextas e domingos. Já o voo de volta (Fort Lauderdale (Flórida) – Belém), será às terças, quintas, sábados e domingos, com saída às 21h e chegada às 04h40.

O voo inaugural será marcado pelo encontro de Cesar Grandolfo, gerente de Comunicação Institucional da empresa, André Dias, secretário de Turismo do Estado do Pará, e Odone Bizz, superintendente da Infraero. Eles irão falar sobre a importância da nova rota para a malha da companhia, e para a conectividade entre as duas cidades.

De acordo com a Companhia Aérea, com o retorno das operações em Fort Lauderdale, o número de destinos operados pela empresa diretamente do Aeroporto Internacional de Belém subirá para 17, sendo oito deles no Pará – Altamira, Breves, Carajás, Paragominas, Marabá, Monte Dourado, Salinópolis e Santarém e oito em demais estados brasileiros – Boa Vista (RR), Confins (BH), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Macapá (AP), Recife (PE), São Luís (MA) e o aeroporto de Viracopos (SP), de onde é possível se conectar aos mais de 150 destinos do Brasil e exterior, como Orlando e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, Punta del Este e Montevidéu, no Uruguai, e Lisboa, em Portugal.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)