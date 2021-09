VÍDEO: Pedido de aumento na passagem de ônibus em Belém é formalizado; entenda

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) informou para O Liberal na tarde desta terça-feira (21), que recebeu o pedido de aumento de tarifa do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel).

“A Semob está realizando os estudos técnicos pertinentes, de acordo com a legislação em vigor e no mais estrito interesse público, tendo em conta o período prolongado de pandemia da covid-19 e de crise econômica e social que o país atravessa. Além da necessária melhoria na qualidade do transporte público em Belém”, afirma a nota.

Em matéria publicada por O Liberal no último domingo (19), o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) afirmou que as empresas de transporte de Belém estão “à beira de um colapso” financeiro em razão da falta de reajuste da tarifa de ônibus no município. O último reajuste no preço da passagem na capital paraense ocorreu em junho de 2019, quando o valor passou de R$ 3,30 para R$ 3,60, portanto 9,09% de aumento.

Avaliação

O vereador Fernando Carneiro (Psol) questiona o desejo de reajuste e avalia que os aumentos anteriores e o de feito em 2019 não se reverteram em melhorias para a população que necessita do serviço.

"Se é verdade que faz um bom tempo que a tarifa não sofre nenhum reajuste, também é verdade que há muito tempo a qualidade do serviço é péssima. Então é preciso achar um ponto de equilibrio entre essas duas questões. É preciso que os aumentos anteriores que foram dados com a promessa de melhoria, que seria aumentada a frota, sejam considerados", afirma.

Carneiro também advoga que a discussão seja amplificada para debater também o financiamento do transporte público em Belém, já que atualmente o único financiador do sistema de transporte coletivo na cidade é a população.

Matheus Cavalcante (Cidadania) concorda. Ele diz que o sistema precisa sustentável e acessível e afirmou que a decisão de aumentar o preço da passagem poderia trazer impactos negativos para a população que já está fragilizada economicamente pela pandemia.

“Atualmente, com uma frota que presta um serviço de baixíssima qualidade. É preciso debater sobre um serviço que tenha conforto, eficiência e acessibilidade. 750 mil pessoas utilizam o transporte público aqui em Belém. Por isso, é tão urgente que a prefeitura possa realizar um processo licitatório do transporte público na capital”, afirma.