Viajar de carro no feriado de Corpus Christi em 2024 pode ser mais caro, afirma Dieese

Os custos para viajar de carro no feriado de Corpus Christi estarão mais altos este ano, afirma o Dieese. Em Belém, o preço dos combustíveis subiram mais de 10%, em comparação ao mesmo período no ano passado. O aumento pode pesar no bolso daqueles que querem pegar a estrada no feriado prolongado.

De acordo com os dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o preço do litro da gasolina na capital ficou 14,4% mais caro em relação ao mesmo período, em 2023. Na semana passada o litro do combustível estava custando em média R$ 5,72.

Já o litro do óleo diesel também aumentou 6,6% em comparação ao mesmo período do ano passado, com o preço médio de R$ 5,63 por litro até a última semana.

Em contraste, o etanol ficou mais barato, com o litro sendo comercializado a R$ 4,24, uma queda de quase 11% nos últimos 12 meses.

Gasolina comum:

2023: R$5,00

2024: R$5,72

Etanol:

2023: R$4,76

2024: R$4,24

Óleo Diesel S10:

2023: R$ 5,28

2024: R$ 5,63

Outros custos

Além dos custos com combustíveis, os gastos com manutenção veicular também aumentaram significativamente. Segundo pesquisa realizada pelo Dieese, na capital paraense, dependendo do tipo de serviço, veículo e oficina, podendo superar um salário mínimo, ou R$ 1.640.