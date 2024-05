Corpus Christi 2024: Confira o valor das passagens de ônibus para municípios do Pará no feriadão

Com o feriado de Corpus Christi, na próxima quinta-feira (30), milhares de paraenses devem deixar a capital paraense rumo a outros municípios do estado esta semana. Com a alta demanda, os custos com transporte, especialmente os rodoviários, que continuam sendo a principal opção, podem sofrer aumentos significativos para o bolso dos consumidores.

O Dieese divulgou nesta segunda-feira (27) os resultados da pesquisa sobre o valor médio das passagens de ônibus para os principais destinos intermunicipais partindo do Terminal Rodoviário de Belém para o feriado.

Dentro do estado

Segundo as pesquisas, os valores das passagens de ônibus intermunicipais, incluindo a taxa do terminal, são:

Abaetetuba: R$ 34,50

Barcarena: R$ 25,00

Bragança: R$ 78,00

Cametá (incluindo travessia): R$ 95,00

Capanema: R$ 59,00

Castanhal: R$ 15,00

Colares: R$ 35,00

Marudá: R$ 55,00

Marabá: R$ 168,00

Mocajuba: R$ 89,00

Paragominas: R$ 100,00

Salinópolis: R$ 78,00

São Caetano de Odivelas: R$ 32,00

Tucuruí: R$ 147,00

Vigia: R$ 28,00

Além disso, para quem deseja visitar a ilha de Mosqueiro, a linha urbana gerenciada pela Prefeitura de Belém mantém o valor de R$ 6,40, enquanto o transporte operado por cooperativas custa R$ 15,00.

Fora do Pará

O Dieese também pesquisou os custos das passagens rodoviárias interestaduais, para aqueles que querem conhecer e aproveitar outros estados no feriado prolongado.

Após o último reajuste autorizado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), em vigor desde 15 de março de 2023, as passagens interestaduais tiveram um aumento de 17,48%.

Os valores para os principais destinos interestaduais são:

São Luís/MA: R$ 232,00

Brasília/DF: R$ 420,00

Fortaleza/CE: R$ 500,00

São Paulo/SP: R$ 750,00

Rio de Janeiro/RJ: R$ 790,00

Transporte fluvial

Para o transporte fluvial, os preços de passagens com saídas do Terminal Hidroviário de Belém para destinos como Soure, Salvaterra e Ponta de Pedras são em torno de R$ 62,00, sem incluir as taxas.