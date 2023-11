Brasil poderá ter novo feriado nacional a partir de 2024; saiba qual é o dia

O Brasil pode ganhar mais um feriado nacional em 2024. Foi aprovado nesta quarta-feira (29) projeto de lei que declara o dia 20 de novembro feriado nacional para a celebração do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

Com a aprovação do novo feriado, o Brasil terá 10 feriados nacionais. Em 2024, apenas três deles serão prolongados: 1º de janeiro (Confraternização Universal), 29 de março (Paixão de Cristo) e 15 de novembro (Proclamação da República). Já o feriado do Dia da Consciência Negra será comemorado no meio da semana, em uma quarta-feira.

Sobre a data

A data do feriado foi escolhida em homenagem a Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, que foi morto em 20 de novembro de 1695. Zumbi é considerado um símbolo da luta pela liberdade dos negros escravizados no Brasil. Em 2011, o Congresso aprovou uma lei que institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Na época, os parlamentares haviam decidido não tornar a data um feriado nacional.

Atualmente, a data é considerada feriado apenas em alguns municípios e estados que aprovaram leis locais. Por exemplo, os estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo e a cidade de Boa Vista, em Roraima.

Com a aprovação do projeto, o Brasil passará a ter 10 feriados nacionais.

Feriados nacionais em 2024

1 de janeiro: Confraternização Universal (segunda-feira);

29 de março: Sexta-Feira Santa/Paixão de Cristo (sexta-feira);

21 de abril: Tiradentes (domingo);

1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (quarta-feira);

7 de setembro: Independência do Brasil (sábado);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado);

02 de novembro: Finados (sábado);

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);

20 de novembro: Dia da Consciência Negra (quarta-feira);

25 de dezembro: Natal (quarta-feira).

