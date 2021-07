Ventilador apontado para o chão; veja as dicas para amenizar o calor e não desperdiçar energia

Ar condicionado e ventilador são os eletrodomésticos são mais utilizados para amenizar o calor, nesse período do ano, e podem ser usados de forma eficiente sem desperdícios de energia. Por isso, a Equatorial Energia Pará vem realizando um trabalho de conscientização referente ao uso de energia elétrica. Durante as altas temperaturas do verão amazônico, as orientações quanto a esse uso racional se direcionam a esses dois equipamentos.

De acordo com a empresa, historicamente, o consumo de energia elétrica em residências aumenta por volta de 2% em decorrência das altas temperaturas. Por isso, é necessário tomar cuidado com o uso de ar-condicionado e ventiladores, por exemplo, para evitar desperdícios de energia e até ajudar na economia no fim do mês.

Uma orientação sustentável para o paraense conseguir usufruir de seus equipamentos sem abrir mão do conforto é evitar utilizar ventiladores por muitas horas consecutivas sem necessidade. Por consumir menos energia que o ar-condicionado, a tendência é que as pessoas acabem usando mesmo sem estar no ambiente.

"Uma dica importante é usar o ventilador, caso seja de pé, apontado para o chão. O ar quente sobe, o frio fica embaixo. Então, se você aponta o ventilador para abaixo, ele pega aquele que está mais frio, joga para cima e te refresca. Isso não economiza energia, mas melhora o conforto”, orienta o lider da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, Willian Melo.

Ele ressalta que a economia de energia deve começar desde o ato da compra do produto. “Hoje os equipamentos são vendidos com Selo Procel de eficiência, que mostra ao consumidor os equipamentos mais eficientes e que consomem menos energia. Então na hora de comprar um ar-condicionado ou um ventilador é essencial atentar para este selo, pois ele fará a diferença no consumo”, destaca.

Nos casos dos aparelhos de ar-condicionado, de acordo com o especialista, o ideal é que eles possuam a tecnologia inverter. Este sistema oferece maior eficiência, com o ajuste do compressor conforme a necessidade de refrigeração do ambiente. Desta forma, o motor não fica trabalhando de forma contínua. No caso dos aparelhos comuns, a recomendação é colocar a temperatura no 23º e programar para desligar, pelo menos 30 minutos antes de sair do ambiente.

Ventilador e ar-condicionado ao mesmo tempo

Segundo a Equatorial Energia, quando ar-condicionado e ventilador trabalham em conjunto, pode-se economizar, pelo menos, de 3% a 5% por grau centígrado. Ou seja, o aumento de 1 º no termostato do ar-condicionado permite uma poupança de eletricidade de até 5%. Caso o ventilador seja ligado ao mesmo tempo, a sensação térmica será de mais frio, ao mesmo tempo em que a temperatura do termostato do ar-condicionado esteja entre 23º ou 24º. Isso porque, o ventilador vai fazer com que o ar frio se arraste com maior velocidade no corpo de quem estiver no ambiente. Isso promove maior perda de calor, reduzindo a sensação térmica.

“Vale destacar que isso varia de acordo com o tipo de aparelho e com a eficiência energética do ventilador, por isso a importância de aparelhos com o Selo A do Procel. E para dar certo, o ideal é manter as janelas fechadas e ajuste o termostato do ar-condicionado, subindo-o alguns graus centígrados. E nunca esquecer de desligar o ventilador e o ar-condicionado sempre que não houver pessoas no ambiente”, finaliza Willian.