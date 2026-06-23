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Economia

Vendas sobem até 70% e lojas chegam a vender até 10 ventiladores por dia em Belém no verão amazônico

Com aumento de até 70% na procura por ventiladores, ares-condicionados e climatizadores, comércio da capital paraense registra alta nas vendas e projeta crescimento ainda maior até julho

Jéssica Nascimento

A chegada do verão amazônico já movimenta as lojas de eletrodomésticos em Belém. Com temperaturas mais altas e redução das chuvas, a procura por ventiladores, ares-condicionados e climatizadores disparou no centro comercial da cidade. Em alguns estabelecimentos, as vendas já cresceram até 70% desde o início de junho, com média de até 10 ventiladores vendidos por dia e expectativa de continuidade do aquecimento até o fim de julho.

Procura cresce com calor e baixa umidade

Nas lojas visitadas, os comerciantes relatam aumento expressivo na busca por equipamentos de climatização, especialmente ventiladores, que seguem como os mais vendidos por conta do preço mais acessível.

O vendedor e analista de crédito Rubenilson Correa destaca que o crescimento já é sentido de forma clara no fluxo diário de clientes.

“A procura aqui na loja tá sendo uma procura muito grande. Climatizadores principalmente pra quem tem problema de rinite, alguns problemas respiratórios”, afirmou.

Segundo ele, as vendas subiram cerca de 70% desde o início de junho.

image Rubenilson Correa. (Foto; Thiago Gomes)

“Os ventiladores tem uma saída muito grande. O ventilador é mais acessível. Então, ele tá em primeiro lugar nas vendas. Em segundo, vem os ar condicionados e climatizadores.”

Ventiladores lideram vendas e chegam a 10 unidades por dia

Além da alta na procura, os números diários chamam atenção. Em alguns pontos de venda, o volume de comercialização de ventiladores se mantém constante ao longo dos dias.

Rubenilson detalha os preços praticados: “Os ventiladores de 30 cm saem por R$ 89 e os ventiladores de 45 cm saem por R$ 139 a R$ 149.”

E completa sobre o ritmo de vendas: “Todo dia a gente tá vendendo uma faixa de 10 ventiladores. De ar-condicionado e climatizadores tá saindo uma faixa de 5 por dia.”

image (Foto: Thiago Gomes)

Ar-condicionado também ganha espaço com alta de até 50%

O vendedor Wellington Lima afirma que a demanda cresce de forma significativa com a chegada dos meses mais quentes.

“Quando chega junho e julho, aumenta consideravelmente a procura. Ventilador a todo instante tá saindo”, disse.

image Wellington Lima. (Foto: Thiago Gomes)

Segundo ele, houve aumento tanto em ventiladores quanto em aparelhos de ar-condicionado.

“Do início de junho até então, as vendas aumentaram em 30% na parte de ares-condicionados. Em ventilador, aumentou 50%.”

O ventilador segue como o produto mais vendido, seguido pela central de ar.

“O ventilador tá a partir de R$ 129. O mais caro é R$ 279. Os clientes analisam na hora de comprar primeiramente a potência, depois a marca e a garantia do produto e depois o preço”, explicou.

Lojas apostam em promoções e parcelamento

Na avaliação dos comerciantes, além do calor, o comportamento do consumidor também impulsiona as vendas. Preço, potência e tecnologia são fatores decisivos na hora da compra.

image (Foto: Thiago Gomes)

O gerente Ezequias Amaral explica que a loja tem investido em ofertas para atrair clientes.

“Com a chegada do verão amazônico, a procura por ventiladores, ares-condicionados e climatizadores aumentou. Prova são os produtos na promoção na porta da loja e os produtos estão em oferta”, declarou.

Ele afirma que o crescimento já varia entre 22% e 25% desde o início de junho.

image Ezequias Amaral. (Foto: Thiago Gomes)

“Os clientes aqui procuram mais ar-condicionado. Em média, por dia, varia muito quanto a gente vende. Mas já vendemos em um dia 5 itens, 4 itens”, destacou.

Ezequias também destaca facilidades de pagamento e variedade de produtos. “A gente parcela aqui em até 18x. Temos produto a pronta entrega. Potência de 9 mil BTUs, 12 mil BTUs, 18 mil BTUs”, disse.

Expectativa é de alta até o fim de julho

Com a demanda aquecida, o setor projeta continuidade no crescimento das vendas ao longo do verão amazônico. “A expectativa de vendas até o final do mês de julho tá lá em cima”, afirma Ezequias Amaral.

image (Foto: Thiago Gomes)

Já Wellington Lima acredita que o resultado final pode superar o desempenho do ano anterior: “Acho que a gente vende 50% a mais do que no ano passado.”

A tendência, segundo os comerciantes, é de que o calor mantenha o ritmo acelerado de vendas, especialmente de ventiladores, que seguem como principal porta de entrada para o consumidor que busca enfrentar as altas temperaturas na capital paraense.


 

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