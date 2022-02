Venda de pupunhas segue em alta em Belém; confira preços

Não importa o tipo, a quantidade ou o tamanho: não anda faltando pupunha em Belém neste início de 2022. O mercado do Ver-O-Peso que o diga. Por lá, os preços da pupunha in natura dependem da fartura do cacho.

Os pequenos estão saindo por R$ 5, mas não estavam chamando a atenção dos fregueses quando a reportagem de O Liberal passou por lá na manhã desta sexta-feira (4). Os cachos médios saem por R$ 7 e R$8, mas o verdadeiro sucesso de vendas mesmo é o cacho grande, que começa a ser vendido por R$ 10 e pode chegar até R$ 15.

"Em janeiro o preço médio tava em R$13 para o cacho grande, mas é por conta do ápice da safra. As mais bonitas saem por R$ 15. A procura estava bem alta porque quem gosta mesmo sabe qual época é boa. Agora em fevereiro já está mais no meio da safra. O movimento diminuiu mas ainda segue muito bom", conta Lucas da Silva Matos, que é vendedor há mais de 10 anos na maior feira a céu aberto da América Latina.

Antônio Marques é um comprador assíduo de pupunha e gosta de levar muitas de uma vez para a casa para não ter que ir várias vezes na feira ao longo da semana. Para ele, o Ver-O-Peso é o melhor lugar para a compra.

"Aqui tem qualidade e variedade. Você compra pra tomar no café e se a esposa e os filhos estiverem em casa um cacho desse vai numa tarde só. Parece que dura muito mas não dura", conta ele, que afirma que os preços não estão mais altos em relação ao ano passado.

A vendedora Verena Monteiro também trabalha no Ver-O-Peso mas vendendo as pupunhas já cozidas, para quem não gosta de ter o trabalho de prepará-las em casa ou para quem quer matar uma vontade momentânea durante as andanças pelo mercado. O copo plástico ou o saquinho com seis ou sete unidades sai por R$5.

"Eu compro do [vendedor] Victor ali na frente e cozinho de acordo com a demanda, a procura. O preço está bom porque muita coisa aumentou nesse ano, mas não vi a pupunha mais cara, não. Tá a mesma coisa", conta ela.

Outros consumidores afirmam que os preços até caíram. A autônoma Renata Tavares conta que conversando sempre dá para comprar mais barato. "Quem vem depois do almoço consegue negociar melhor. Já comprei três cachos grandes por vinte. Essa época tem mais pupunha e aí eles vendem mais barato. Quando chega setembro, outubro, Círio, aí tá caro", revela.