Vencedores do Prêmio Ser Humano serão conhecidos durante cerimônia nesta quarta-feira

Será realizada nesta quarta-feira (7) a cerimônia de premiação dos vencedores da 10ª edição do Prêmio Ser Humano, concedido, anualmente, aos profissionais e organizações do setor público e privado, cujas práticas inovadoras tenham alcançado significativos resultados quantitativos e qualitativos e que possam ser consideradas uma referência no mercado. Promovida pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Pará (ABRH-PA), em parceria com o Sindicato das Empresas de Vigilância, Segurança Eletrônica, Cursos de Formação e Segurança Privada do Estado do Pará (SINDESP-PA) e o Sindicato das Empresas de Serviços Terceirizáveis, Trabalho Temporário, Limpeza e Conservação Ambiental do Estado do Pará (SEAC PA), a premiação busca valorizar os trabalhos que levaram em conta, sempre de forma equilibrada, os interesses das pessoas, organizações e sociedade, gerando resultados mensuráveis.

O evento está marcado para às 21h30, no salão de eventos da Assembleia Paraense. Serão cinco premiados, dentro das categorias: desenvolvimento, excelência organizacional, ESG, parceria e profissional destaque de RH. Os critérios de avaliação envolveram cinco modalidades, que são: relevância, aplicabilidade, inovação, qualidade e resultados, e passaram por uma banca selecionada especialmente para o prêmio.

“Estamos muito felizes em realizar este ano mais uma edição do Prêmio Ser Humano, principalmente, em deixar para a sociedade paraense exemplos de práticas exitosas em gestão de empresas, que não deixam nada a desejar na comparação do que vemos no restante do país e do mundo. A ideia é que os cases vencedores localmente passam estar entre os melhores também da premiação nacional, que é promovido pela ABRH Brasil”, declarou o presidente da ABRH-PA, Junior Lopes.

O PRÊMIO

Considerada a mais importante premiação de RH do Pará, o Prêmio Ser Humano (PSH) foi instituído em 1993 pela ABRH Brasil e chega a sua 10° edição no Estado. Consolidou-se como um importante instrumento de valorização das melhores iniciativas em gestão de pessoas dentro e fora das organizações, assim como de estímulos ao pensamento criativo e de novos talentos.

Os vencedores das categorias Desenvolvimento, Excelência Organizacional e ESG, que obtiverem pontuação acima de 80%, estarão habilitados para concorrer a premiação nacional do PSH, que é promovido pela ABRH Brasil.