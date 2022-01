Veja quais são as profissões que vão bombar em 2022, segundo o LinkedIn

Profissões especializadas em tecnologia deverão se destacar no mercado de trabalho neste ano, segundo o levantamento realizado pelo LinkedIn, uma das maiores redes sociais de negócios. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), 123.544 novos empregos no setor de Tecnologia da Informação foram registrados até setembro de 2021.

Milton Beck, Diretor Geral do LinkedIn para América Latina, vê que as profissões em alta na tecnologia estão mudando a demanda por competências e direcionando o mercado de trabalho do futuro.

“As habilidades comportamentais continuam sendo essenciais, mas estamos vendo uma procura maior por especialização nestas áreas. Vale dizer que este cenário está se replicando em diversos países e a necessidade das empresas por cargos de tecnologia aumenta ano após ano.”

Confira a lista com as profissões que devem se destacar:

- Recrutador(a) especializado(a) em tecnologia

Competências mais comuns: Recrutamento de TI, Entrevistas, Triagem de currículos

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 7,3 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Analista de recursos humanos, recrutador(a), assistente administrativo

- Engenheiro(a) de confiabilidade de sites (Site Reliability Engineer - SRE)

Competências mais comuns: DevOps, Amazon Web Services, Docker

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 10,5 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Consultor(a) de DevOps, Engenheiro(a) de software, Engenheiro(a) de servidor

- Engenheiro(a) de dados

Competências mais comuns: Apache Spark, Hadoop, Hive

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 9,8 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Engenheiro(a) de software, Analista de dados, Analista de Business Intelligence

- Especialista em cibersegurança

Competências mais comuns: Cibersegurança, Segurança da informação, Segurança de rede

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 12,2 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Analista de cibersegurança, Analista de segurança da informação, Especialista em segurança da informação

- Representante de desenvolvimento de negócios

Competências mais comuns: Outbound Marketing, Prospecção de vendas, Vendas internas

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 5,1 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Vendedor(a), Assistente administrativo,

- Especialista em vendas

Gestor(a) de tráfego

Competências mais comuns: Gestão de tráfego, Google Ads, Marketing digital

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 5,8 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Assistente administrativo, Analista de marketing, Vendedor(a)

- Engenheiro(a) de machine learning

Competências mais comuns: Aprendizado de máquina, Aprendizagem profunda, Ciência de dados

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 4,8 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Engenheiro(a) de software, Cientista de dados, Engenheiro(a) de dados

- Pesquisador(a) em experiência do usuário

Competências mais comuns: Teste de usabilidade, Experiência do usuário (UX), Design thinking

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 8,5 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Designer de experiência do usuário, Consultor(a) em design de produto, Estrategista de design

- Cientista de dados

Competências mais comuns: Ciência de dados, Aprendizado de máquina, Python

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 7,5 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Cientista de dados, Analista de dados, Engenheiro(a) de software

- Analista de desenvolvimento de sistemas

Competências mais comuns: Scrum, AngularJS, Microsoft SQL Server

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 7 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Analista de sistemas, Engenheiro(a) de software, Analista de desenvolvimento

- Engenheiro(a) de robótica

Competências mais comuns: Automação de processos, Robótica, Python

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 6,5 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Engenheiro(a) de software, Analista de sistemas, Analista de suporte técnico

- Desenvolvedor(a) Back-end

Competências mais comuns: Git, Node.js, Docker

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 5,7 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Engenheiro(a) de software,

Engenheiro(a) de Full Stack, Analista de sistemas

- Gerente de engajamento

Competências mais comuns: Consultoria de gerenciamento, Estratégia, Planejamento empresarial

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 13,1 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Gerente de projetos, Gerente de projetos de tecnologia da informação

- Gerente de equipe de produto

Competências mais comuns: Scrum, Metodologias ágeis, Kanban

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 11,2 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Analista de Negócios, Gerente de Produto, Analista de Sistemas

- Engenheiro de QA (Quality Assurance)

Competências mais comuns: Teste de automação, Cucumber, Selenium

empo médio de experiência antes de assumir o cargo: 8,2 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Analista de QA (Quality Assurance), Engenheiro(a) de Teste de Software, Especialista de QA (Quality Assurance)

- Consultor(a) de gestão de dados (Arquiteto de dados)

Competências mais comuns: Big Data, Python, Ciência de dados

empo médio de experiência antes de assumir o cargo: 8,2 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Analista de Dados, Cientista de Dados, Consultor(a) de BI (Business Intelligence)

- Líder de experiência do cliente

Competências mais comuns: Experiência do cliente, Estratégia de negócios, Gerenciamento de equipes

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 10,8 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Líder de Sucesso de Cliente, Gerente de Experiência do Cliente

- Analista de design

Competências mais comuns: Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Design de Interface de Usuário

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 5.2 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Designer Gráfico, Diretor(a) Criativo, Web Designer

- Analista de soluções

Competências mais comuns: Sistemas operacionais, Scrum, ITIL

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 7 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Analista de Sistemas, Analista de Suporte Técnico, Analista de Negócios

- Analista de gestão de riscos

Competências mais comuns: Análise de risco empresarial, Análise financeira, Gestão de risco operacional

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 4,6 anos

- Consultor(a) de design de produto

Competências mais comuns: Desenho de produto, Wireframing, Desenho de interface de usuário

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 8,7 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Designer de Experiência do Usuário (UX), Designer de Interface de Usuário (UI), Designer Gráfico

- Coordenador(a) de vendas internas

Competências mais comuns: Negociação, Gestão de vendas, Sistemas Operacionais

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 9,1 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Especialista em Vendas, Gerente de Vendas, Analista de Vendas

- Enfermeiro(a) intensivista

Competências mais comuns: Enfermagem em tratamento intensivo, Processo de Enfermagem, Assistência Médica

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 6,6 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Enfermeiro(a), Enfermeiro(a) de Emergência, Assistente de Cuidados com Paciente

- Designer de conteúdo

Competências mais comuns: Estratégia de Conteúdo, Desenho Gráfico, Adobe Illustrator

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 5,6 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: UX Writer, Designer Gráfico

- Instrutor(a) de Agile

Competências mais comuns: Kanban, Metodologias Ágeis, Scrum

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 16,7 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Scrum Master, Gerente de Projetos, Gerente da Equipe de Produto