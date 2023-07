Veja quais montadoras mantêm preços reduzidos mesmo com fim de programa de desconto

O programa de descontos para carros "populares" com valores de até R$ 120 mil, promovido pelo governo federal, chegou ao fim em 7 de julho, o que levou ao retorno dos preços originais aos veículos. No entanto, três das 11 montadoras participantes optaram por manter os preços reduzidos em alguns de seus modelos, mesmo após o término do programa.

As montadoras Jeep, Nissan e Citroën são as responsáveis por oferecer preços sugeridos mais baixos do que aqueles observados antes da implementação do programa. A Jeep reduziu o preço sugerido para o modelo Renegade 1.3 Turbo Flex AT6, de R$ 125.990 para R$ 119.990. Da mesma forma, a Nissan diminuiu o preço sugerido para o modelo Kicks Sense Aut. CVT, de R$ 123.690 para R$ 118.290. Já a Citroën apresentou queda no preço sugerido do C4 Cactus Feel 1.6 16V Flex Aut., de R$ 130.990 para R$ 110.990.

Esses modelos são considerados SUVs e foram patrocinados pelas próprias montadoras, o que resultou em reduções de preço além dos subsídios fornecidos pelo governo, tornando-os elegíveis para o programa de descontos que exigia que o valor dos carros não ultrapassasse R$ 120 mil.

VEJA MAIS

A Jeep informou à Infomoney que, durante o programa de descontos, ofereceu um desconto de R$ 6 mil na versão 1.3 Turbo do Renegade, além dos R$ 4 mil subsidiados pelo governo, totalizando uma redução de R$ 10 mil, o que chegou a fazer com que o modelo fosse comercializado por R$ 115.990.

A Nissan também confirmou a redução de preço em seu modelo Kicks Sense Aut., patrocinando um desconto de R$ 5,4 mil, além dos R$ 3 mil oferecidos pelo governo. Com o término do programa, o carro passou a custar R$ 118.290, R$ 5,4 mil a menos do que os R$ 123.690 antes do início do programa, o que sugere que a montadora manteve de forma definitiva o desconto que patrocinou para o programa.

A Citroën, por sua vez, atualizou o valor sugerido do C4 Cactus Feel, reduzindo-o em R$ 16 mil, de R$ 130.990 para R$ 114.990, para que o modelo se encaixasse nos requisitos do programa de descontos. Posteriormente, a montadora patrocinou mais uma redução de R$ 5 mil, além dos R$ 4 mil subsidiados pelo governo, fazendo com que o modelo fosse comercializado por R$ 105.990.