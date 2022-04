Veja os preços e onde comprar os produtos ofertados na Feira do Pescado em Belém

As Feiras do Pescado realizadas em Belém e no interior do Pará para a Semana Santa devem garantir a venda de cerca de 70 toneladas de peixe em 2022, segundo estimativas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Agricultura e da Pesca (Sedap) e Secretaria Municipal de Economia (Secon). A ação teve início nesta quarta-feira (13) e segue com a comercialização dos produtos também nesta quinta-feira (14).

Confira a lista com os locais da Feira do Pescado, os locais que fazem entrega e o preço dos produtos.

De acordo com o coordenador de aquicultura da Sedap, Alan Pragana, a intenção das feiras, que ocorrem em três pontos fixos na capital paraense – Aldeia Cabana, Centur e Parque Shopping –, é garantir o abastecimento do pescado para o feriado religioso e, ainda, contribuir com a redução do preço e a manutenção da qualidade do produto, que vem sofrendo altas constantes segundo levantamentos do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA).

“A nossa estimativa é vender 10 toneladas por dia em cada ponto de venda na capital, totalizando 30 toneladas por dia. Além dos três pontos fixos, temos também as empresas que fazem delivery. A nossa expectativa é vender em torno de 10 vezes mais do que no ano passado, que nessa época estávamos saindo do lockdown, não teve feira presencial, só delivery, já que as medidas sanitárias estavam mais rigorosas, então foi muito diferente”, declarou Alan.

O coordenador também ressaltou que a Feira está presente em todas as regiões do estado e tem outra consequência que beneficia os consumidores. “A gente quer ajudar a população a pagar um preço menor pelo pescado, por isso comercializamos direto com os fornecedores, e com o preço praticado aqui, um comportamento bacana é que os demais estabelecimentos acabam baixando também”, concluiu.

O titular da Secon, Apolonio Brasileiro, reforça que o preço cobrado pelo quilo de todas as espécies está menor do que o praticado antes do período, e podem ser conferidos na tabela disponível nos pontos, no site da Sedap e da Secon. “Todos os produtos serão vendidos seguindo a tabela de preços estabelecida pela organização da Feira do Pescado. Conseguimos negociar com os fornecedores e reduzimos bastante o valor cobrado no quilo de todas as espécies de peixe”, finalizou.

Vale ressaltar que a disponibilidade de produtos pode variar de acordo com o ponto de comercialização e que, nas feiras, também são aceitos pagamento em cartão de crédito e débito.

Aldeia Cabana e Centur – de 8h às 14h

Parque Shopping (Augusto Montenegro) – 10h às 17h

Marfrios: Romulo Maiorana 231, em frente à Feira da 25. Contato: 91 - 98253 8430

Marfrios Jurunas: Avenida Roberto Camelier, 621, esquina com Caripunas. Contato: 91 - 3271 2366

Kennedy Marisco Box 2: Avenida Romulo Maiorana, próximo à Antônio Baena. Contato: 91 - 98745-9806

Don Fisher, Delivery de Filé de Pirarucu. Contato: 91 - 99371-2622.

Dourada Premium (Kg) – R$ 22,95

Dourada Premium (Pct) 500g – R$ 12,95

Filé De Dourada G (Kg) – R$ 32,95

Filé De Dourada M (Kg) – R$ 29,90

Filé De Dourada Pct (1kg) – R$ 23

Filé De Filhote G (Kg) – R$ 46,95

Filé De Filhote M (Kg) – R$ 40

Filé De Go G (Kg) – R$ 22,90

Filé De Go M (Kg) – R$ 19,95

Filé De Pescada Amarela G (Kg) – R$ 39,95

Filé De Pescada Amarela M (Kg) – R$ 34,95

Filé De Pescadinha (Kg) – R$ 22

Filé De Piramutaba S/ Pele Pct (800g) – R$ 26,90

Filé De Salmão Pct (500g) R$ 43,95

Go Charuto G Amasa (Kg) – R$ 22,90

Sardinha Inteira (Kg) – R$ 14

Posta De Dourada C/P (Granel) – R$ 18

Posta De Piramutaba C/P (Granel) – R$ 8

Filé De Pirarucu Fresco (Kg) – R$ 50

Bacalhau Desfiado (Kg) – R$ 65

Filé De Bacalhau Dessalgado (Kg) – R$ 68

Pirarucu Salgado (Kg) – R$ 35

Lombo De Bacalhau Dessalgado (Kg) – R$ 125

Bacalhau Salgado (Kg) – R$ 78

Bolinho De Bacalhau (Pct 1,6 Kg) – R$ 148

Bolinho De Bacalhau (Pct 360g) – R$ 30

Camarão Rosa Com Casca G (Kg) – R$ 65

Camarão Rosa Com Casca M (Kg) – R$ 54,90

Camarão Rosa Com Casca Gg (Kg) – R$ 70

Camarão Rosa Com Casca Mix G (Kg) – R$ 59,95

Camarão Rosa Com Casca P (Kg) – R$ 39,95

Camarão Pré-Cozido Com Casca M (Pct 1 Kg) – R$ 40

Camarão Pré-Cozido Com Casca G (Pct 1 Kg) – R$ 45

Camarão Rosa Sem Cabeça G (Granel) – R$ 60

Camarão Rosa Sem Cabeça M (Granel) – R$ 45

Camarão Rosa Sem Casca Tipo Exp. 61/90 (Pct 800g) – R$ 64,90

Camarão Rosa Sem Casca Com Rabo Gg (Kg) – R$ 74,90

Camarão Rosa Sem Casca Gg (Pct 400g 21/25) – R$ 55,90

Camarão Rosa Sem Casca Com Rabo M (Kg) – R$ 64,90

Camarão Rosa Sem Casca Mix G (Kg) – R$ 62,90

Camarão Rosa Sem Casca Mix M (Kg) – R$ 56

Camarão Rosa Sem Casca G (Kg) – R$ 68

Camarão Rosa Sem Casca P (Kg) – R$ 53

Camarão Rosa Sem Casca Cong (Caixa 2 Kg 61/70) – R$ 148,99

Camarão Regional Fresco (Kg) – R$ 39,90

Camarão Regional Salgado (Kg) – R$ 49,90

Camarão Regional Fresco Descascado (Kg) – R$ 45

Camarão Salgado Batido (Kg) – R$ 75

Camarão Salgado M (Kg) – R$ 55

Camarão Salgado Mix (Kg) – R$ 50

Camarão Salgado Mix G (Kg) – R$ 59,90

Massa De Caranguejo (Pct) – R$ 49,90

Pata De Caranguejo (Pct) – R$ 59,90

Caranguejo (Unidade) – R$ 5

Bolinho De Bacalhau Empanado (Bdj 270g) – R$ 17,90

Camarão Empanado (Pct 250g) – R$ 20

Frango Empanado (Bdj 250g) – R$ 8,95

Pata De Caranguejo Empanada (Bdj 250g) – R$ 17

Pescada Empanada (Bdj 250g) – R$ 10,95

Lula Em Anéis (Pct 400g) – R$ 21,90

Mexilhão Chileno (Pct 400g) – R$ 16,95

Mexilhão Regional (Kg) – R$ 30

Paella (Pct 800g) – R$ 44,90

Polpa Fruta (Acerola, Cupuaçu, Goiaba, Taperebá, Muruci/Kg) – R$ 15

Consumidores procuram os preços mais em conta

O ex-bancário Antônio Silva, de 69 anos, foi até o Centur, nesta quinta-feira, pela primeira vez para comprar na Feira do Pescado. Ele conta que primeiro está fazendo uma pesquisa dos preços e conseguiu perceber valores menores. “Costumo comprar para casa, não só para a Semana Santa, Filhote, Pescada, Gurijuba. E tenho percebido a alta, na verdade a altíssima dos preços, mas continuo comprando porque eu gosto, se pudesse comprava todo dia peixe”, declarou.

Já a mestre de obras Jade Rodrigues, 58 anos, disse não ter percebido tanta diferença dos preços vistos anteriormente. “Vim aqui em busca de preços mais baratos, mas não achei mais barato, não. Até que o caranguejo, a sardinha, tem um tipo de camarão mais barato, mas o restante está o mesmo valor das feiras e supermercados. E eu costumo ir na feira da Terra Firme, da 25. Aqui o que está valendo é a posta da Piramutaba, a sardinha está custando praticamente a mesma coisa”, pontua.