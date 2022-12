Veja os cursos e profissões que serão tendência em 2023 no Pará

A virada para um novo ano é tempo de refletir sobre realizações pessoais e profissionais e traçar metas para 2023. Muitas ocupações antigas podem dar lugar para cargos e funções mais inovadores e tecnológicos, por isso especialistas dizem que é necessário avaliar possíveis mudanças na carreira no ano que se inicia.

Presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Pará (ABRH-PA), Júnior Lopes afirma que analisar tendências é "muito importante" para a estratégica de negócio. Ele acredita que a aplicabilidade da tecnologia se fará cada vez mais presente dentro dos ambientes de trabalho, e o uso da Inteligência Artificial (IA) no processo de recrutamento e seleção será essencial para agilizar e qualificar mais os profissionais a fim de identificar talentos.

"Há uma nova geração que está chegando no mercado de trabalho, atenta a esse movimento, e há necessidade de as organizações proporcionarem a chegada no processo de recrutamento de forma diferenciada. Falamos muito da experiência do cliente, mas a experiência do candidato ao lidar com uma tendência também é importante", comenta.

Em geral, os segmentos que mais terão destaque em 2023 e nos próximos anos, e que poderão garantir uma boa remuneração ao trabalhador, envolvem a tecnologia, como pesquisadores de engenharia e tecnologias, engenheiros de software, profissionais da área de meio ambiente, engenheiros ambientais e florestais, os que oferecem serviços tecnológicos e até mesmo profissionais especialistas ou generalistas dentro da área de recursos humanos, redes sociais e marketing, áreas que podem ganhar mais espaço ao longo dos anos. Júnior Lopes também destaca os assessores de finanças, os gerentes de auditoria e controle interno, advogados especialistas em Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e outros.

VEJA MAIS:

Para aproveitar essa expansão, o presidente da ABRH-PA diz que é preciso investir nas qualificações profissionais, antes que as tendências passem. "Nunca é tarde para desenvolver habilidades, competências, ter conhecimentos específicos e adquirir informações que vão desde o ensino superior a cursos complementares. Existem algumas instituições que estão oferecendo treinamentos para profissionais na área de tecnologia de forma, garantindo a contratação deles assim que terminarem essas formações", afirma.

"E não se pode deixar de lado que hoje existe uma facilidade com a educação à distância, cujos cursos são disponibilizados com preços bem interessantes. Há uma possibilidade de começar inclusive antes das festas de final do ano algum tipo de capacitação que possa atender às exigências de formação técnica para ocupar cargos que serão tendências em 2023", orienta o profissional.

Crescimento

Recém-formada no curso de direito, Ingrid Jucá, de 22 anos, pretende seguir na área administrativa, no ramo do direito público. Ela chegou a fazer estágio durante dois anos em uma Promotoria de Icoaraci, onde tratava de violência doméstica e familiar contra a mulher, e acha que a experiência adquirida foi "essencial" para a realização da prova da Ordem, na qual foi aprovada durante a faculdade.

Esse êxito faz a egressa se sentir confiante para o mercado de trabalho, embora fique nervosa. "Será um grande desafio, principalmente pela escassez de oportunidade para os recém-formados na área do direito, mas será o momento de colocar em prática todos os ensinamentos aprendidos durante os cinco anos de curso", adianta.

Na opinião dela, o direito vai continuar sendo uma tendência em 2023, já que é uma área ampla e com "ótimas oportunidades para crescer", na avaliação de Ingrid. "Como formanda e futura advogada, acredito que a advocacia possui um diferencial, pois está em constante evolução, tentando sempre abranger os novos assuntos e demandas da sociedade", opina a recém-formada.

Ela pretende, por exemplo, se especializar em alguma área que está em alta, como a de LGPD. Para Ingrid, esta é uma área de estudo em ascensão no direito e o profissional que se especializar em LGPD possuirá um grande diferencial no mercado de trabalho.

Qualidade de vida

A pró-reitora acadêmica da faculdade Fibra, em Belém, Irene Noronha, diz que, para 2023, ela aposta em cursos que promovam a qualidade de vida. Ela destacou três opções: odontologia, com possibilidade de atuação como cirurgião-dentista para trabalho de prevenção e estética; farmácia, com áreas de atuação dentro da cosmetologia e da ozonioterapia; e a biomedicina, com acupuntura voltada para estética.

"O mercado está extremamente aquecido para os profissionais que estão voltados para um trabalho de produção de qualidade de vida. São mulheres nas diversas faixas etárias e homens também que têm buscado profissionais que possam orientar, tratar e prevenir", declara.

Mas, segundo Irene, é importante destacar que só serão bem remunerados os profissionais com boa formação. "Não dá para pensar em outro caminho, e é importante observar onde buscar essa graduação ou pós-graduação", diz. Segundo a pró-reitora, "a hora é agora".

VEJA MAIS:

Como as aulas, geralmente, começam no fim de janeiro ou início de fevereiro de 2023, é importante que o profissional interessado se prepare desde já, fazendo processos seletivos e a matrícula. "Agora é a hora de investir no sonho e pensar nessa graduação com qualidade para ser um profissional realmente qualificado".

Baixa demanda

Por outro lado, é possível que, a partir de 2023, algumas profissões deixem de ter destaque e parem de ser almejadas. É o que diz o presidente da ABRH-PA, Júnior Lopes. Segundo ele, essas ocupações não devem deixar de existir em 2023, mas tendem a ser menos demandadas ao longo dos anos. Entre elas está a função de digitador - hoje, transcrever usando tecnologia é algo mais prático. É o mesmo caso dos bibliotecários, que podem ter suas jornadas dificultadas por causa da tecnologia.

"As pessoas encontram livros mais rapidamente utilizando QR Code e autosserviço. Posso destacar o piloto de avião; apesar de ser essencial, a tecnologia tende a aumentar. E na área de Recursos Humanos há a tendência do uso da inteligência artificial no processo de recrutamento e seleção", argumenta Lopes. Com o alto uso de tecnologia, várias profissões serão impactadas, segundo o especialista, a exemplo de vigilantes, porteiros, operadores de caixa ou profissionais de telemarketing.

Profissões que devem ficar em alta em 2023