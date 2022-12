Domínio de outro idioma abre portas no mercado de trabalho

Dominar um segundo ou terceiro idioma pode contribuir para a geração de novos negócios e a expansão das fronteiras de trabalho, é o que afirma o especialista em idiomas Reginaldo Boeira. O espanhol, por exemplo, é língua oficial em 22 países. Logo, quem fala a domina, contando também com os nove países que falam o português, já pode trabalhar em quase 15% dos 193 países.

Nos negócios, o especialista defende que as pessoas que falam outro idioma além do português, como inglês, francês, espanhol ou até mesmo alemão, têm mais facilidade na hora de negociar com representantes de outros países, não precisando nem sair do território brasileiro para sentir os benefícios de ter uma segunda língua.

“O mercado no Brasil é gigantesco, interminável, entretanto, você negociar em real é uma coisa, em dólar e euro é outra. Existe uma grande oportunidade para que os brasileiros desbravem o mercado lá fora. Dominar outra língua traz independência porque a pessoa pode pesquisar sozinha sobre o seu próprio negócio e estar atento às oportunidades de um mundo sem fronteiras. Poderíamos ver um ‘boom’ ainda maior de pequenas empresas aproveitando as facilidades do mundo globalizado se mais pessoas fossem bilíngues”, afirma Boeira.

Experiências

Artur Pires, 31 anos, atua na área da tecnologia e comunicação com experiências de trabalho no Brasil, em Belém do Pará; Chile; Estados Unidos, Portugal e Países Baixos. Ele concorda que o domínio de um segundo idioma é facilitador na hora de levar um negócio para outro país ou na procura de novas oportunidades fora de seu país natal.

“Pelo que já vivenciei, pude perceber a diferença que faz a dominância da língua. Os estrangeiros podem até te entender em sua língua natal, mas ao falar a mesma língua deles, isso abre portas e traz um outro nível para a negociação ou reconhecimento, no caso de procura de emprego. Isso mostra seu esforço, dedicação e comprometimento ao negócio, e isso é chave”, pontua Artur.

Artur Pires é empresário da área de tecnologia e comunicação; atualmente reside em Portugal (Arquivo Pessoal)

Para dar conta das missões no exterior, ele buscou fluência no inglês, espanhol, italiano, francês, alemão. “É importante também pela questão de diminuir falhas na comunicação durante as negociações ou na explicação de um projeto, por exemplo. Isso sem dúvida faz a diferença quando se domina a língua em questão”, acrescenta.

Fluente em inglês e espanhol, além do português, Paulo André Soares, 29 anos, já está no segundo país a trabalho. Durante a pandemia da covid-19, ele, que antes trabalhava como assistente numa empresa de marketing, começou a estudar programação. Em agosto de 2020, ele conseguiu a primeira oportunidade de emprego na multinacional Sony, na Hungria.

“Desde que ingressei na área da tecnologia, o domínio no inglês facilitou não só nos negócios e os trabalhos, mas também para conseguir trabalhos melhores, com salários mais altos. Então acredito que essa fluência abriu muitas portas do mercado exterior”, conta.

No início de 2022, André deixou a Hungria para viver em Portugal. Dessa vez em outra multinacional, a BMW. Satisfeito por onde chegou, ele diz que ainda pretende aprender uma quarta língua. “Depois do inglês, eu procurei dominar o espanhol. Também me arrisco no italiano e pretendo futuramente aprender francês ou alemão por conta da relevância dessas línguas no meu trabalho com programação”, comenta.

Paulo André trabalha na BMW em Portugal (Arquivo Pessoal)

"Saber o idioma oficial do país onde se quer trabalhar facilita, pois gera mais confiança entre os empregadores e empregados, pois assim eles sabem que podem te deixar à vontade para exercer sua função na língua exigida”, opina André.

Dicas

Para quem quer começar a aprender outro idioma, a Universidade do Intercâmbio dá nove dicas para buscar a fluência sozinho: