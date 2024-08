Veja os 10 carros mais econômicos do Brasil no segundo semestre de 2024

O mercado automotivo brasileiro está em constante evolução, e a busca por veículos cada vez mais eficientes se tornou uma prioridade para muitos consumidores. A nova atualização do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), de responsabilidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), aponta quais são os carros mais econômicos do país no segundo semestre de 2024. Os dados consideram atributos como eficiência energética, consumo, autonomia e emissão de gases de todos os carros de passeio, para elencar os mais eficientes.

A eficiência energética é medida em megajoules por quilômetro (MJ/Km), unidade que indica a quantidade de energia consumida por um veículo para percorrer um quilômetro, adotada desde 2023 pela instituição. No total, são 947 modelos e versões de 36 marcas, classificados com nota “A”, para os mais eficientes, e “E”, para os que possuem um consumo maior. Avaliando a relação entre o menor gasto de combustível, aliado com a baixa emissão de poluentes entre os modelos movidos a combustão.

Os 10 mais econômicos (movidos a combustão)

1º) Renault Kwid 1.0

Eficiência Energética (MJ/km): 1,36

Consumo com etanol: 10,8 km/l (cidade) e 11 km/l (estrada)

Consumo com gasolina : 15,3 km/l (cidade) e 15,7 km/l (estrada)

Preço: R$ 71.190,00

2º) Chevrolet Onix Plus 1.0

Eficiência Energética (MJ/km): 1,42

Consumo com etanol: 9,3 km/l (cidade) e 12 km/l (estrada)

Consumo com gasolina : 13,5 km/l (cidade) e 17,4 km/l (estrada)

Preço (R$): R$ 97.390,00

3º) Chevrolet Onix 1.0

Eficiência Energética (MJ/km): 1,46

Consumo com etanol: 9,3 km/l (cidade) e 11,4 km/l (estrada)

Consumo com gasolina : 13,6 km/l (cidade) e 16,5 km/l (estrada)

Preço (R$): R$ 97.390,00

4º) Peugeot 208 1.0

Eficiência Energética (MJ/km): 1,47

Consumo com etanol: 9,6 km/l (cidade) e 11,1 km/l (estrada)

Consumo com gasolina : 13,3 km/l (cidade) e 15,8 km/l (estrada)

Preço (R$): R$ 91.990,00

5º) Fiat Cronos 1.0

Eficiência Energética (MJ/km): 1,47

Consumo com etanol: 9,8 km/l (cidade) e 11 km/l (estrada)

Consumo com gasolina : 13,4 km/l (cidade) e 15,6 km/l (estrada)

Preço (R$): R$ 93.990,00

6º) Renault Stepway 1.0

Eficiência Energética (MJ/km): 1,48

Consumo com etanol: 10 km/l (cidade) e 10,2 km/l (estrada)

Consumo com gasolina: 13,9 km/l (cidade) e 14,7 km/l (estrada)

Preço (R$): R$ 84.470,00

7º) Volkswagen Polo 1.0T

Eficiência Energética (MJ/km): 1,48

Consumo com etanol: 9,3 km/l (cidade) e 10,5 km/l (estrada)

Consumo com gasolina: 13,5 km/l (cidade) e 15 km/l (estrada)

Preço (R$): R$ 87.990,00

8º) Fiat Mobi

Eficiência Energética (MJ/km): 1,50

Consumo com etanol: 9,6 km/l (cidade) e 10,4 km/l (estrada)

Consumo com gasolina: 13,5 km/l 1 (cidade) e 15 km/l (estrada)

Preço (R$): R$ 72.990,00

9º) Hyundai HB20 1.0

Eficiência Energética (MJ/km): 1,51

Consumo com etanol: 9,6 km/l (cidade) e 10,4 km/l (estrada)

Consumo com gasolina: 13,5 km/l (cidade) e 14,6 km/l (estrada)

Preço (R$): R$ 82.290,00

10º) Volkswagen Polo 10

Eficiência Energética (MJ/km): 1,51

Consumo com etanol: 9,3 km/ (cidade) e 10,5 km/l (estrada)

Consumo com gasolina: 13,5 km/l (cidade) e 15 km/l (estrada)

Preço (R$): R$ 87.990,00