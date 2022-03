Veja como negociar dívidas da conta de energia no Pará

Paraenses que possuem dívidas de conta de energia podem fazer a negociação com a Equatorial Pará. Até sábado (12/03), uma ação está sendo realizada em alguns municípios do estado para quem deseja negociar os valores que está devendo e também se cadastrar para receber descontos na fatura de energia. Confira como negociar dívidas da conta de energia no Pará:

Como negociar as dívidas da conta de luz no Pará?

A negociação de débitos de contas de energia será realizada para pessoas que possuem mais de três faturas em atraso. Para solicitar o serviço, o titular da conta contrato deve levar seus documentos pessoais para realizar a negociação em um dos locais onde está acontecendo as ações.

Quais documentos tem que levar para fazer a negociação da conta de energia no Pará?

A pessoa deve apresentar a Identidade (RG), CPF, Comprovante de residência e Número de Nis.

Quais os locais de atendimento para fazer a negociação da conta de energia no Pará?

Para fazer a negociação de dívidas na conta de energia, o cliente deve procurar um dos pontos de atendimento do E+ Comunidade, onde estão ocorrendo as ações, são eles: Belém, Ananindeua, Barcarena, Ourém e Irituia. O cadastro será feito até sábado (12/03).

Veja os locais e horários onde está ocorrendo a negociação de dívidas da conta de luz.

Belém

Local: Marambaia - Comunidade santa maria de Belém

Endereço: Passagem São Tomé, N° 426 - Entre José de Alencar e Santa Marta

Período: 07 a 11 de março

Horário: 8h30 às 12h



Local: Campina - Feira do Ver-o-Peso (Estacionamento de veículos)

Endereço: Avenida Boulevard Castilhos França

Período: 08 de março

Horário: 14h às 17h

Ananindeua

Local: Coqueiro - Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Oneide de Souza Tavares

Endereço: Conjunto Cidade Nova 6, WE 68, Nº 991, entre SN 21 e SN 22 – Bairro do Coqueiro

Período: 10 de março

Horário: 8h30 às 12h

Local: Coqueiro - Instituto DR.Nonato Sanova

Endereço: Avenida DR.Nonato Sanova - Conjunto Cidade Nova 4 - SN 17 com WE - 20 – N° 122

Período: 09 e 12 de março

Horário: 8h30 às 12h

Local: Coqueiro - E.E.E.F.M. Dona Helena Guilhon

Endereço: Conjunto Satélite – Travessa WE 05

Período: 12 de março

Horário: 8h30 às 12h

Barcarena

Local: Biblioteca Pública Municipal, Dr. Firmo Cardoso

Período: 08 a 12 de março

Horário: 9h às 12h e 14h às 17h (no sábado funcionará apenas pela parte da manhã)

Ourém

Local: Auditório da Casa de Cultura

Endereço: Travessa Hermenegildo Alves S/N

Período: 08 e 09 de março

Horário: 9h às 12h e 14h às 16h30

Irituia

Local: Padre Marino Contti

Endereço: Rua 29 de dezembro Nº 36, Bairro Jaçanã.

Período: 10 e 11 de março

Horário: 8h30 às 12h e 14h às 16h30

