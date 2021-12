Veja como fazer uma ceia de Natal por menos de R$80

Todos os anos, muitas famílias paraenses se animam e tentam caprichar na tradicional ceia de Natal. No entanto, com o aumento no preço dos alimentos, principalmente os mais habituais na época de final de ano, a alternativa é substituir algumas proteínas para não ter o jantar com a família prejudicado.

Pesquisar bastante e substituir alguns produtos alimentícios foi a alternativa que Elbert Azevedo encontrou para conseguir manter o tradicional jantar com a família. Autônomo, ele conta que a diferença no preço dos alimentos, este ano, está refletindo no bolso. Dessa forma, optou por fazer algumas mudanças nos pratos que serão servidos na ceia.

VEJA MAIS

“Eu fiz a substituição de alguns ingredientes das comidas que vão estar na ceia de Natal. Como, por exemplo, mudar o peru pelo frango, pois quando fiz a pesquisa de preços em alguns supermercados, o peru estava muito mais caro que no ano passado. E esse valor a mais ia afetar o meu orçamento”, afirma.

O trabalhador, que recebe cerca de um salário mínimo por mês, foi a um supermercado no bairro da Cremação, em Belém, para comprar os itens que estarão na sua ceia. Ele compartilhou algumas dicas que o ajudam a economizar e mostrou como gastou menos de R$ 80 para fazer um prato principal, com direito a acompanhamento e bebida.

“Eu tentei utilizar na ceia alguns produtos de marcas menos famosas, mas que não vão refletir na qualidade dos pratos. Além disso, também pesquisei nas feiras livres para saber se os alimentos estavam com um valor mais acessível. Então vim fazer as compras já sabendo o que poderia comprar no supermercado e o que ia comprar nas feiras. Essa é uma dica valiosa”, explica.

Elbert gastou R$ 28 em um frango grande e cerca de R$ 12 com temperos para a ave, como cebola, alho e limão. Além disso, também comprou ingredientes para fazer uma farofa de bacon, gastando R$ 7 com a carne e R$ 7,50 com a manteiga. A farinha foi comprada na feira próxima a sua casa, por R$ 5, e a cebola está inclusa no tempero do frango. Para acompanhar, comprou o pacote de um quilo de arroz por R$ 4, cenoura a R$ 2 e cheiro-verde, por R$ 2. Também comprou batata palha no valor de R$ 3,50 e um refrigerante grande, pelo preço de R$ 7,40.

O economista Luiz Carlos das Dores Silva aponta a alta do dólar como um dos principais motivos para que os produtos tradicionais da ceia de Natal, em sua maioria importados, estejam mais distantes das mesas da maioria da população. “A dica é substituir os produtos importados por produtos nacionais e mesmo regionais. E, sempre, fazer pesquisa antes de comprar, porque mesmo nessa situação em que nós vivemos, de preços altos e inflação quase a 10% ao ano, existe uma grande diferença de preços entre supermercados, feiras e também entre as marcas. Outra dica é evitar desperdícios”, conclui o especialista.

Veja mais algumas orientações para economizar na ceia de Natal.

O nutricionista Bruno Moraes, professor e coordenador do curso de Nutrição e Gastronomia da Unama, também listou algumas dicas extras para o consumidor que quer gastar pouco:

- Algumas alternativas de baixo custo para a ceia de natal são as carnes de frango e porco.

- Comprar embutidos e carnes vermelhas menos nobres. "Como por exemplo o bolo de carne - 'Mealloaf', que é feito com carne moída e muito utilizado nas comemorações nos Estados Unidos", diz.

- Utilizar integralmente os alimentos de acordo com a necessidade. Aproveitar os talos para fazer farofas, as perdas das carnes para fazer a base dos molhos.

- Valorizar as frutas da estação e da região.

- Usar alimentos que não são temperados e defumados, pois têm um custo menor.