Veja como bancos vão funcionar no fim de ano e se Pix funcionará normalmente

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou, nesta terça-feira (17/12), que não haverá expediente bancário nos dias 25 e 31 de dezembro, assim como em 1º de janeiro. Nessas datas, compensações bancárias, incluindo transferências via TED, não serão realizadas. Apenas o Pix continuará operando normalmente.

De acordo com a Febraban, em feriados nacionais, as instituições financeiras não abrem para atendimento presencial ao público. Confira como será o funcionamento dos bancos no fim deste ano:

24 de dezembro : atendimento será reduzido, das 9h às 11h (horário de Brasília);

: atendimento será reduzido, das 9h às 11h (horário de Brasília); 25 de dezembro : não haverá expediente nem compensação bancária;

: não haverá expediente nem compensação bancária; 26 a 30 de dezembro : funcionamento normal;

: funcionamento normal; 31 de dezembro : não haverá expediente nem compensação bancária;

: não haverá expediente nem compensação bancária; 1º de janeiro : não haverá expediente nem compensação bancária;

: não haverá expediente nem compensação bancária; 2 de janeiro: atendimento normal.

As contas de consumo, como água, luz e telefone, com vencimento nos dias sem compensação bancária, poderão ser pagas no próximo dia útil, sem cobrança de juros ou multas. Quanto aos tributos, em geral, as datas de vencimento já são ajustadas ao calendário de feriados. Contudo, é importante verificar com antecedência e, se necessário, antecipar o pagamento para evitar encargos.

Mesmo nos dias sem expediente, os clientes poderão utilizar os serviços de internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos para consultar saldo, extrato, realizar transferências e pagar contas.