Varejão do Círio oferece hoje vários produtos com preços mais acessíveis na Ceasa

Hoje (08), a partir de 21h, ocorre o Varejão do Círio 2021, feira já tradicional organizada pelas Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa) e que traz preços mais acessíveis para itens como tucupi, jambu, maniva, chicória, pimenta de cheiro, farinha de mandioca, entre outros legumes, frutas e ingredientes tradicionais para o almoço do Círio - e para depois dele. Segundo o presidente da Ceasa, José Scaff Filho, as expectativas não poderiam ser melhores, mesmo com as restrições às festas e procissões da quadra nazarena determinadas pelo governo estadual por conta da pandemia de covid-19.

"Estamos animados. Este Círio deve bater recorde de venda na Ceasa. Ano passado o Varejão ultrapassou a expectativa de todo mundo e as vendas de todos os anos anteriores. Esse Círio que as coisas já estão melhores deve ser de igual maneira, com foco nos produtos tradicionais da época", afirma.

Ele conta que a Ceasa não escapou da inflação que tem pesado no bolso do brasileiro nos últimos meses, mas ainda acredita que mesmo assim o local é uma boa opção para quem quer economizar.

"Os preços aumentaram de uma forma geral de todos os produtos, mas temos a vantagem na Ceasa de trabalhar com importados e também com produtores rurais daqui do campo, que abastecem as redes de supermercado. Eles ajudam os preços a chegarem mais baratos. Sem contar a nossa variedade, tudo fresco, bonito", incentiva.

Adilalmir Virgolino é comerciante e está feliz com o fluxo de consumidores que a Ceasa tem demonstrado nas últimas semanas. Ele está otimista para esta sexta-feira e chegou inclusive a dizer que gostaria que todo dia fosse dia de Varejão do Círio.

"Mas não pode, né?", ele diz, rindo, "para não atrapalhar nossos amigos dos supermercados, feirantes. Mas graças a Deus sempre que chega nessa semana de Cirio e até mesmo no que chama de pré-Círio melhora bastante o movimento. Procuram muito a gente ali pois temos várias opções mais acessíveis, mas a gente tenta fazer essas uniões em datas comemorativas com os permissionários para melhorar ainda mais", conta.

Os preços do Círio variam, com maniva crua chegando a R$4 e a maniva pré-cozida a partir de R$5, por exemplo. Adilalmir notou que muitos vendedores, especialmente os da agricultura familiar, não utilizaram 100% da capacidade de produção por estarem receosos.

"Não teve aumento de produção de tucupi e jambu em relação ao ano passado pelo que vi com colegas. Não investiram muito para não ter prejuízo porque ainda há aquela cautela sobre a pandemia, a festa com menos pessoas. A produção tá em 70% eu diria. É porque a festa ainda não vai ser 100%. A banana no momento está muito barata, com pouca exportação. É o que vale mais a pena comprar. Já as frutas cítricas estão mais caras desde que começou a pandemia", ele dá a dica.

Ele aproveita para lembrar que depois da pandemia todo mundo fez planos de ser mais saudável e que a Ceasa é um bom lugar para botar essa vontade em prática. "Essa nossa venda do Círio vai ser especial. Estamos nos preparando para isso, pensando só nisso. Ano passado a procura foi imensa e torço para que seja ainda maior em 2021. As pessoas precisam conhecer a Ceasa. Estamos esperando todos".