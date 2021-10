Varejão do Círio 2021 vai oferecer produtos do tradicional almoço com preços mais em conta na Ceasa

Alimentos fazem parte do tradicional almoço de todo segundo domingo de outubro, na casa de muitas famílias de Belém, como tucupi, jambu, maniva, chicória, pimenta de cheiro, e farinha de mandioca, poderão ser encontrados com preços mais em conta, durante o "Varejão do Círio 2021" das Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa-PA). A ação está programada para iniciar na noite da próxima sexta-feira (08), a partir das 21 horas, devendo seguir até as 9h de sábado. Nesses tipos de eventos, que também são realizados em outros períodos do ano, como Natal, os trabalhadores licenciados do Mercado da Ceasa costumam vender produtos a preços mais acessíveis.

Segundo o presidente da Ceasa, Scaff Filho, além dos produtos do Círio, a população pode encontra uma variedade de hortifrutigranjeiros. Entre os produtos que serão ofertados ao consumidor estão almeirão, aspargo, cebola, alho, couve, espinafre, feijão, ervilha, cenoura, alface, abobrinha, batata, cebolinha, pepino, pimenta, tucupi, farinha, alho, pimenta do reino, pimentão, chuchu, beterraba, quiabo, berinjela, cheiro verde, feijão verde, brócolis, caruru folha, pimentinha verde até ovos de galinha, goma de tapioca, e frutas, como o limão; melancia; melão; maçã; mamão; morango; ameixa; abacaxi; abacate, banana; maracujá; goiaba, pêra; tangerina; laranja; manga; entre outras.

"Neste momento em que os preços estão em alta, buscamos garantir que os produtos tradicionais do almoço do Círio, assim como os demais produtos da nossa Ceasa não fiquem pesados no bolso dos clientes que forem fazer suas compras, nesta sexta, nas Centrais de Abastecimento do Pará, tudo com qualidade e valor diferenciado para garantir um almoço do Círio de fartura e felicidade", enfatiza o presidente das Centrais.

O Complexo do Mercado da Ceasa fica localizado na Estrada do Murutucum, bairro do Utinga. Em razão da pandemia da covid-19, a administração da Ceasa orienta sobre a importância do cumprimento dos protocolos de segurança, como uso de máscara de proteção e a higienização das mãos.