‘Varejão de Natal’ da Ceasa: primeiro dia atrai consumidores em busca de produtos da ceia

O primeiro dia do “Varejão de Natal” 2023 das Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa), em Belém, começou às 20h desta quinta-feira (21), seguiu pela madrugada e terminou às 10h da manhã de hoje (22), com ofertas de produtos alimentícios para a ceia natalina. De acordo com permissionários e clientes, o preço das frutas e verduras está abaixo do que se encontra nos supermercados da cidade. O bacalhau também está entre os produtos ofertados: R$ 120 (porto) e R$ 160 (filé). A programação seguirá no mesmo horário, das 20h às 10h, até a véspera do Natal, no próximo domingo (24).

O diretor operacional da Ceasa Pará, Elienai Pinheiro, explica que o Varejão é especialmente voltado para o consumidor final, que deseja adquirir itens para a ceia natalina em pequenas quantidades. Enquanto isso, as centrais de abastecimento seguem comercializando produtos no atacado, principal modalidade de venda no local. De acordo com Elienai, a estimativa é de que 8 mil pessoas passem pelo mercado da Ceasa diariamente, até domingo; um crescimento de 60% em relação ao público do ano passado. “Aqui, a comercialização sempre encerra às 8h da manhã. No varejão natalino, tem essa diferenciação de horário, estendendo até 10h”, informa o diretor operacional.

A vendedora de frutas Edilena Castro avaliou o primeiro dia de movimento. “Como o Natal é só domingo, hoje não foi tão [intenso] como o esperado. Mas hoje à noite, é esperado um grande público”, revela a comerciante. As frutas natalinas mais procuradas no boxe de Edilena foram: uvas, ameixa fresca, maçã verde, kiwi, nectarina, pêssego e nozes. “Teve uma alta dos preços esse ano. Alguns clientes reclamaram”, diz a vendedora, que mantém o otimismo em relação à receita dos próximos dias. “Aqui a gente sempre tem uma expectativa grande. A gente não se limita em comprar mercadoria. A gente sabe que vai vender, porque vende”, declara.

A permissionária Edilena Castro está otimista para os próximos dois dias do 'Varejão' (Foto: Marx Vasconcelos | Especial para O Liberal)

As frutas no boxe de Edilene estavam sendo comercializadas nos seguintes preços: uva itália - R$ 15; maçã nacional - R$ 10; maçãs verde e argentina - R$ 17; pêra - R$ 17; pêssego - R$ 17; ameixa fresca - R$ 20; nectarina - R$ 20; cereja - R$ 25; nozes - R$ 30; kiwi - R$ 35.

As funcionárias do lar Adriana Melo (49 anos) e Maria Joana Melo (67 anos), mãe e filha, chegaram às 7h ao mercado da Ceasa. Elas vieram do bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, em busca de frutas e legumes para a ceia de Natal. “Tá razoável. Não tá muito barato, não”, opina dona Maria, em comparação aos preços encontrados nos supermercados. “A gente pretende finalizar [as compras] ainda hoje, porque a gente mora longe”, esclarece Adriana, considerando a distância e o trânsito que tende a ficar congestionado conforme a proximidade do feriado.

No orçamento de Adriana, está prevista a compra de cenouras, batatas, chuchus, maçãs, uvas e peras. “Eu tirei 100 reais pra gastar. Vamos ver se eu vou bater essa meta pra incrementar mais a ceia de Natal”, planeja a funcionária do lar, que foi ao Varejão de Natal da Ceasa pela primeira vez.

Pela primeira vez, as funcionárias do lar Adriana Melo e Maria Joana Melo, que são mãe e filha, foram à Ceasa em busca de promoções (Foto: Marx Vasconcelos | Especial para O Liberal)

Marília Santos é permissionária há 8 anos na Ceasa, vendendo frutas. Para ajudar no atendimento da clientela de Natal, ela levou os sobrinhos, uma amiga, o marido e o enteado. Ela estima que mais pessoas circulem pelo mercado amanhã e domingo, por conta do final de semana que coincide com a antevéspera e véspera de Natal. No comparativo com os preços praticados em 2022, Marília afirma que manteve a média, oferecendo alguns descontos: “Cada produto tem um precinho camarada. Ainda tem o chorinho do cliente, a gente abaixa ainda mais o preço pra ele”, conclui. Hoje, a fruta mais vendida pela comerciante foram as uvas, que custavam R$ 15 (dos tipos itália e núbia) e R$ 18 (dos tipos melodia e vitória).

Dias e horários do "Varejão de Natal" da Ceasa

Das 20h de sexta (22/12) às 10h de sábado (23/12)

Das 20h de sábado (23/12) às 10h do domingo (24/12)

Endereço: Estrada do Murutucum, km 04, s/n, no bairro do Curió Utinga, Belém. As promoções do Varejão podem ser encontradas nos boxes dos permissionários na Passarela Central e no espaço do Livre Produtor Rural (MPL1 e MPL2)