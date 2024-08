Vale vence Prêmio Valor Inovação 2024 do setor de mineração, metalurgia e siderurgia

A Vale conquistou o primeiro lugar do Prêmio Valor Inovação 2024 como a mais inovadora do setor de Mineração, Metalurgia e Siderurgia. O resultado foi anunciado em cerimônia realizada nesta semana, em São Paulo. É a quinta vez consecutiva que a empresa alcança a liderança na categoria. O vice-presidente executivo Técnico, Rafael Bittar, representou a Vale na cerimônia de premiação.

"É uma honra para a Vale receber o Prêmio Valor Inovação 2024, com a conquista do primeiro lugar no segmento de Mineração, Metalurgia e Siderurgia pelo quinto ano consecutivo. Esse reconhecimento é a confirmação de que estamos na direção certa com a inovação no DNA de toda a nossa cadeia de produção para promover uma mineração mais sustentável. A inovação também é peça fundamental na manutenção da nossa competitividade, assim como na geração de valor compartilhado com as comunidades das regiões onde operamos. Em 2023, 1,73% da receita líquida da Vale foi direcionada para Pesquisa e Desenvolvimento. O investimento total nesta área foi de R$ 3,6 bi.", afirma Bittar.

A inovação esta permeada em toda a Vale e em vários níveis e tem sido essencial para transformar a mineração em uma atividade cada vez mais eficiente, sustentável e segura.

São cerca de 800 pessoas dedicadas ao tema na empresa no Brasil e 365 projetos no portfólio de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I). A mineradora conta, ainda, com seis centros de pesquisa próprios responsáveis por desenvolver e aplicar novas tecnologias e soluções sustentáveis e que exploram mecanismos para preservar a biodiversidade brasileira e desenvolvem estudos para áreas preservadas e agroflorestais. Para conectar a estratégia de inovação à ponta, 12 hubs promovem a busca de soluções nas operações com participação ativa de empregados, incentivando o desenvolvimento de talentos e fortalecendo a cultura de inovação na empresa.

Inteligência artificial, automação e sustentabilidade

Desde 2016, a Vale também investe em inteligência artificial e tem cerca de 30 produtos e 1.500 modelos implantados em 70 projetos. A empresa tem usado a tecnologia para otimizar a manutenção de ativos, melhorar a gestão dos processos de usinas de beneficiamento de minério e aperfeiçoar controles ambientais, de saúde e segurança e de integridade corporativa.



A produção da mineradora é cada vez mais automatizada, reduzindo a exposição das pessoas ao risco e aumentando a agilidade, a produtividade, a segurança e a sustentabilidade do negócio. O uso de equipamento autônomos teve início em 2018, e hoje já estão operando de forma autônoma 28 caminhões fora de estrada, 24 perfuratrizes e 39 máquinas de pátio. Também há perfuratrizes e carregadeiras para minas subterrâneas no Canadá e um pátio com cinco máquinas na Malásia.

A Vale também tem buscado soluções inovadoras para apoiar a descarbonização, tornar suas operações mais limpas e promover a mineração circular é também. A empresa investe em tecnologia para mudar a matriz energética e reduzir o consumo de diesel na mineração, ferrovia e navegação e, ainda, para reaproveitar os rejeitos de mineração e transformá-los em produtos como areia e cimento.

Em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, a mineradora desenvolveu e patenteou um controle ambiental que é exemplo de inovação à serviço da sustentabilidade. Feito a partir de garrafas PET, o supressor sustentável é uma resina que reduz a dispersão de poeira em pilhas de minério e, neste ano, passou a ser produzido em escala industrial. A iniciativa contribui para reduzir o descarte de lixo, gera renda para catadores de material reciclável e mantém a eficiência do controle ambiental e a qualidade do minério nas operações.