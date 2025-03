Vale firma parceria com Cubo Itaú para impulsionar inovação na mineração

A Vale estabeleceu uma parceria com o Cubo Itaú para selecionar startups do hub que apresentem soluções para desafios da mineração. A iniciativa faz parte da estratégia da empresa para aprimorar segurança, eficiência e sustentabilidade no setor.

Durante evento realizado em 24 de março, na sede do Cubo, em São Paulo, representantes da Vale apresentaram desafios para startups nas áreas de automação, reciclagem e eficiência energética. “Ao integrar o ecossistema de startups do Cubo Itaú e tecnologias disruptivas, poderemos acelerar iniciativas que tornem as operações mais sustentáveis e com impactos positivos nas comunidades locais”, afirma Rafael Bittar, vice-presidente executivo técnico da Vale.

Ampliação da inovação aberta

Desde 2023, a Vale participa do Cubo Itaú por meio do Fundo Vale, organização voltada ao impacto socioambiental. Agora, com a nova parceria, a empresa busca impulsionar desafios que resultem em novos negócios, enquanto o Fundo Vale continua atuando como fomentador, abordando temas relacionados a floresta e clima.

Em 20 de março, o Cubo Itaú concedeu ao Fundo Vale uma menção honrosa pelo incentivo ao ecossistema de inovação. A Vale, que já colaborou com mais de 70 startups nos últimos cinco anos, criou em 2022 a Vale Ventures, iniciativa de corporate venture capital com US$ 100 milhões destinados a startups tecnológicas focadas em soluções sustentáveis para a mineração.

Além do Cubo Itaú, a Vale mantém parcerias com hubs de inovação e universidades, compartilhando conhecimento e recursos para avançar na mineração. A empresa também conta com 12 hubs internos para captação de novas ideias e soluções para seus desafios operacionais.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)