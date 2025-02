Vale e Caterpillar firmam parceria para inovação e redução de emissões na mineração

As empresas Vale e Caterpillar assinaram um novo acordo global de cinco anos para fortalecer a colaboração entre as duas empresas, com foco em produtividade, inovação e redução de emissões de carbono. O compromisso inclui o desenvolvimento de um caminhão fora de estrada bicombustível, movido a diesel e etanol, além de testes de um caminhão elétrico e do Sistema de Transferência Dinâmica de Energia Cat (DET), em desenvolvimento pela Caterpillar.

De acordo com Marco Braga, diretor de Suprimentos da Vale, o objetivo é maximizar o desempenho dos ativos da mineradora e avançar no caminho da descarbonização de forma sustentável. “Permitindo que avancemos em nosso caminho de forma economicamente responsável”, afirma o diretor.

Segundo a empresa, o uso de óleo diesel nas operações é responsável por 15% das emissões diretas de CO₂eq da Vale, e a adoção de tecnologias sustentáveis integra o plano estratégico de mitigação ambiental.

O caminhão bicombustível, que será testado inicialmente nos Estados Unidos, tem capacidade para transportar 240 toneladas de minério, podendo futuramente ser estendido a modelos que carreguem até 320 toneladas. A Vale possui mais de 150 caminhões desses modelos em operação, e os testes adicionais serão realizados nas operações da mineradora.

A Caterpillar destacou a importância da parceria, afirmando que ela reflete o compromisso com soluções que atendam às metas operacionais e de sustentabilidade. A Sotreq, revendedora Cat no Brasil, também participa da iniciativa, enfatizando a busca por segurança, produtividade e excelência operacional nas operações da Vale.

Essa colaboração entre as empresas busca alinhar-se às demandas globais por descarbonização no setor de mineração, promovendo tecnologias que contribuam para a redução de emissões sem comprometer a eficiência e a segurança das operações.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Emily Melo, repórter do Núcleo de Política e Economia)