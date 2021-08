Vale divulga ações durante o primeiro semestre de 2021

A publicação “Vale +”, lançada nesta semana, resume a atuação da mineradora Vale no Pará no primeiro semestre de 2021. Entre os destaques, a manutenção de 30.479 empregos diretos e indiretos dentro das operações, gerando em massa salarial um total R$ 900 milhões, mesmo em um cenário de pandemia da covid.

A publicação destaque que no primeiro semestre de 2021 foram investidos pela Vale R$ 3,9 bilhões em compras locais. Em tributos e compensação, foram recolhidos aos governos, R$ 2,7 bilhões. Deste total, segundo a empresa, R$ 1,9 bilhão se deu em Contribuição Financeira pela Exploração Mineral (CFEM).

A empresa mantém no Pará seis unidades operacionais nos municípios de Parauapebas, Canaã dos Carajás, Ourilândia do Norte, Curionópolis e Marabá, além da Estrada de Ferro Carajás.

Na área social, a Vale destaca na publicação investimentos de R$ 132 milhões em ações obrigatórias, voluntárias ou mitigatórias. Entre as iniciativas estão projetos de fomento a arranjos produtivos. A iniciativa tem como objetivo potencializar outras atividades econômicas, para além da mineração. Em Ourilândia do Norte, por exemplo, os agricultores de Santa Rita, Agrovila Minerasul, Vicinal Picadão e PA União receberam apoio com assistência técnica e aquisição de insumos e equipamentos.

Também foi realizada a construção de barcaças para secagem de amêndoas de cacau. “Antes nós usávamos lonas plásticas para secagem das amêndoas. Com apoio do projeto, construímos uma barcaça que, além de melhorar a qualidade do produto, melhorou os processos do nosso trabalho”, conta Keyla Ambrosino, da Agrovila Minerasul.

Ajuda humanitária

Os desafios impostos pela pandemia também exigiram novas formas de apoio por parte das empresas, segundo destacou a Vale. Assim, foram firmadas parcerias com as prefeituras e governo para doações de equipamentos de proteção individual (EPIs), materiais hospitalares, além de novos espaços para saúde. Em Parauapebas, a empresa afirma ter reformado mais uma ala do Hospital Geral, onde deverá funcionar o Centro Especializado de Atendimento de Covid-19, anunciado pelo governo e prefeitura. A empresa também já havia entregado 28 leitos críticos e 40 leitos de enfermaria ao HGP, destaca a publicação, além de 30 respiradores destinados à Canaã, Ourilândia, Parauapebas e Marabá.

A publicação traz ainda algumas informações sobre a atuação da empresa na área ambiental. Entre elas, destaque para os municípios como Parauapebas, Canaã dos Carajás e Marabá que estão fora da lista dos dez municípios críticos em desmatamento da Floresta Amazônica, divulgada pelo Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). Nessas três cidades, há unidades de conservação da floresta, que são protegidas e fiscalizadas pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) com o apoio da Vale.