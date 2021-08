Vale abre processo seletivo exclusivo para mulheres

Nesta quarta-feira (11), a empresa mineradora Vale divulgou a abertura do novo processo seletivo virtual exclusivo para o gênero feminino. As inscrições estarão abertas até o dia 24 de agosto por meio do site www.vale.com/mulheres2021 . Serão ofertadas 45 vagas nos estados do Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais e Pará para a área de projetos de capital para os níveis gerencial e staff.

VEJA MAIS

As candidatas precisam ter formação em Engenharia para preencher 30 vagas, e em Administração, Ciências Contábeis, Saúde e Segurança e Ferrovia para ocupar outras 15 vagas de Analistas, além de disponibilidade para mudança e início de trabalho imediato. A remuneração e os benefícios serão definidos de acordo com cada nível/vaga.

Mira Noronha, gerente global de Atração de Talentos na Vale, ressalta que a empresa tem buscado, cada vez mais, garantir práticas, políticas e processos inclusivos. “Todos os programas de porta de entrada e recrutamentos em geral levam em conta a diversidade. O propósito da empresa é melhorar a vida das pessoas e transformar a sociedade. E, para isso, a Vale acredita ser essencial promover um ambiente de valorização, onde todos tenham igualdade de oportunidades para desenvolver seu potencial”, destaca.