Vai viajar no fim de ano? Confira o valor das passagens para os principais destinos do Estado

Nas últimas semanas do ano, o número de pessoas que viajam para outros municípios cresce consideravelmente devido às comemorações de fim de ano. Segundo o levantamento realizado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), o fluxo de pessoas que deixarão a cidade irá se intensificar a partir desta quinta-feira (23), com a aproximação do Natal.

As pesquisas do Dieese realizadas no Terminal Rodoviário de Belém, nos dias 21 e 22 de dezembro, apontam que as passagens intermunicipais e as urbanas para Mosqueiro não tiveram reajustes nos últimos 12 meses. Entretanto, em relação ao mesmo período, as passagens interestaduais estão 4,10% mais caras, conforme o reajuste autorizado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), em 23 de fevereiro deste ano.

CONFIRA O VALOR DAS PASSAGENS PARA O INTERIOR DO PARÁ: