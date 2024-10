Vai se mudar? Descubra os 5 principais gastos em uma mudança e como economizar

Mudar de residência é uma tarefa empolgante, mas também costuma envolver gastos consideráveis. Desde o transporte até a embalagem, cada etapa traz um custo que, sem planejamento, pode impactar seu orçamento. Para ajudar, reunimos os cinco principais gastos durante uma mudança e dicas práticas para economizar em cada um deles. Assim, você pode se mudar sem dor de cabeça e com o bolso mais leve.

1. Transporte dos proprietários

O transporte é um dos custos mais altos em uma mudança, principalmente para longas distâncias. Empresas especializadas cobram pelo volume e pela distância percorrida, e podem haver cobranças adicionais em períodos de alta demanda.

Como permitir:

Faça orçamentos com diferentes empresas com antecedência, buscando descontos;

Avalie se você consegue transportar itens menores por conta própria, especialmente para mudanças locais;

Considere o aluguel de veículos por hora ou período, caso a mudança seja de pequena porte, facilitando a necessidade de contratação de um transportador.

2. Embalagem e proteção dos objetos

Materiais como caixas, plástico-bolha, fita adesiva e isopor são essenciais, mas podem se tornar um gasto significativo se comprados em grande quantidade.

Como permitir:

Reutilize caixas de supermercados, lojas ou peças emprestadas a amigos que mudaram de casa recentemente;

Substitua a bolsa plástica por toalhas, lençóis ou jornais velhos para proteger objetos frágeis;

Caso precise de caixas específicas para itens grandes, compre em grupos de segunda mão em redes sociais ou sites de vendas online.

3. Mão de obra para desmontagem e montagem de móveis

Muitas empresas oferecem desmontagem e montagem de móveis como serviço adicional, mas isso pode aumentar o custo final da mudança.

Como permitir:

Desmonte e monte móveis menores você mesmo, se tiver as ferramentas e habilidades básicas;

Para itens mais complexos, considere pedir ajuda a amigos ou familiares que tenham experiência;

Em casos de móveis pesados ​​e de valor sentimental, vale a pena contratar profissionais para evitar danos, mas sempre faça pesquisas de preço.

4. Taxas de elevador e estacionamento

Muitos condomínios cobram uma taxa para o uso do elevador de serviço durante a mudança. Além disso, estacionar próximo ao prédio pode ter custo adicional em zonas urbanas.

Como permitir:

Consulte com antecedência as regras do condomínio, tanto no local de origem quanto no de destino, para evitar taxas imprevistas;

Se possível, agende a alteração em horários de menor movimento e negocie a liberação temporária do elevador com o síndico;

Em locais sem estacionamento gratuito, verifique a possibilidade de usar áreas alternativas próximas, ou coordene com os transportadores para agilizar o carregamento e minimizar custos.

5. Limpeza e pequenos reparos

Ao sair do imóvel, é comum que o inquilino seja responsável por deixar o espaço limpo e realizar pequenos reparos, como retoques na pintura e conserto de portas e maçanetas. Contratar profissionais para essa tarefa pode gerar gastos adicionais.

Como permitir:

Faça uma limpeza básica para você mesmo, economizando nos serviços profissionais;

Compre materiais básicos de limpeza e reparo para pequenos ajustes. Muitas vezes, pequenos danos podem ser solucionados de forma simples com produtos como massa corrida ou tinta;

Caso o imóvel exija uma limpeza detalhada, faça orçamentos em locais de profissionais autônomos ou limpeza pós-mudança, que tendem a ser mais econômicos.

Reduzir os gastos de uma mudança é possível com planejamento, organização e algumas alternativas práticas. Ao adotar essas estratégias, você poderá economizar sem comprometer a segurança de seus pertences ou o conforto no novo lar. Afinal, a ideia é começar essa nova fase sem pesar no bolso e com toda tranquilidade para aproveitar o novo espaço.