Unidades móveis do INSS retomam atendimento no Marajó e Baixo Amazonas

A partir deste mês, as duas unidades móveis flutuantes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Pará, os PREVBarcos, retomam o atendimento às comunidades ribeirinhas de quatro municípios do Estado.

O PREVBarcos-PA I, que atende às populações do Marajó, fará a primeira semana de atendimento em Anajás, onde ancorou nesta segunda-feira (1°) e permanece até o dia 5 de março. De lá, a unidade flutuante segue para o município de Afuá, onde realizará atendimento durante duas semanas, de 8 a 19 de março.

Já o PREVBarco-PA II atenderá do dia 8 ao dia 12 de março, em Prainha, no oeste paraense. Em seguida, a embarcação navega para Monte Alegre, município localizado também na região do Baixo Amazonas, onde serão feitos atendimentos de 15 a 26 de março.

O PREVBarco funciona com os mesmos serviços de uma agência física. Logo, o segurado pode dar entrada no requerimento de benefícios rurais e urbanos, como aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão e benefício assistencial (BPC ao idoso).

De acordo com a assessoria de comunicação do INSS no Pará, as pessoas podem buscar orientações e ainda solicitar serviços de manutenção nos benefícios, como transferência de banco ou conta, bloqueio e desbloqueio de empréstimo e cadastro de representante legal. Em caso de viagens com presença de perito médico e assistente social também são atendidos os benefícios por incapacidade, como auxílio-doença e BPC ao deficiente.

Quanto à recepção dos usuários, o INSS Pará ressalta que a distribuição de senha é a primeira ação do dia. Nesta etapa é feita a triagem para os atendimento de requerimento de benefício e de orientação e informação, assim como para os de manutenção de benefício. Em média, são atendidos 500 requerimentos de benefícios por semana e mais de 200 atendimentos espontâneos (orientação, informação e manutenção de benefício) por semana.

As unidades contam com protocolos de segurança e higiene em prevenção a Covid-19. Para que os beneficiários possam entrar nas embarcações é obrigatório o uso de máscara e a verificação de temperatura. Além disso, os barcos estão equipados conforme os requisitos de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.