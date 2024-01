Últimos dias para inscrição no programa Jovem Aprendiz da Vale, que oferece 385 vagas no Pará

As inscrições para o programa Jovem Aprendiz da Vale estão prestes a se encerrar, sendo possível se candidatar até o próximo sábado, dia 20 de janeiro. No estado do Pará, há disponibilidade de 385 vagas distribuídas nas unidades da empresa nos municípios de Parauapebas, Canaã dos Carajás, Ourilândia do Norte e Curionópolis. Este programa, reconhecido como uma porta de entrada para a Vale, oferece uma combinação de aprendizado prático e teórico em diversas áreas, estabelecendo parcerias com instituições de ensino e visando contribuir para o desenvolvimento profissional de jovens.

Para concorrer, é necessário ter entre 18 e 21 anos, possuir ensino médio completo, e no caso de pessoas com deficiência, não há limite de idade para a inscrição. A duração do programa pode se estender por até dois anos, de acordo com a formação, e os candidatos devem residir na região correspondente à vaga escolhida no Pará, abrangendo Parauapebas, Canaã dos Carajás, Ourilândia do Norte e Curionópolis.

A Vale está em busca de indivíduos com disposição para aprender e disponibilidade para trabalhar em jornadas de quatro, seis ou oito horas diárias, de acordo com a proposta do negócio. Além disso, é requisito ter o esquema completo de vacinação contra a Covid-19 (adequado para a idade) e estar com a vacina da febre amarela em dia.

Joana Mello, gerente de Aquisição de Talentos na Vale, destaca que a juventude desempenha um papel essencial na transformação cultural da empresa, enriquecendo a diversidade e proporcionando novas perspectivas e soluções. "Queremos acompanhar essas pessoas durante todo o aprendizado do primeiro emprego, promovendo seu crescimento profissional e aprimorando suas habilidades. Acreditamos que, assim, podemos contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde a Vale atua e aumentar a diversidade dentro da empresa," complementa.

Como é o processo seletivo?

O processo seletivo é integralmente online, compreendendo etapas eliminatórias como prova, dinâmica de grupo e avaliação psicológica. Os candidatos que avançarem na seleção participarão de um painel virtual com gestores, seguido por exames médicos admissionais e entrega de documentos, incluindo o cartão de vacinação comprovando a imunização contra covid-19 e febre amarela.

A Vale reforça a importância dos jovens na sua jornada de transformação cultural, e o programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa que consolida o compromisso da empresa em apoiar e participar de ações voltadas para a ampliação de oportunidades de formação, trabalho e renda para a juventude brasileira.

Os selecionados receberão benefícios, como bolsa-auxílio a partir de R$900, assistência médico-hospitalar, seguro de vida, transporte ou vale transporte, programa de assistência ao empregado e incentivo à atividade física. Além disso, para os contratos que incluírem a fase prática na empresa, o programa oferecerá vale-alimentação e vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável).

Serviço

- Programa Jovem Aprendiz

- Inscrições: até 20 de janeiro de 2024

- No Pará, serão 385 vagas para as unidades em Parauapebas, Canaã dos Carajás, Ourilândia do Norte e Curionópolis.

- Jovens devem ter idades entre 18 e 21 anos e ter ensino médio completo

- Inscrições em [www.vale.com/jovemaprendiz](www.vale.com/jovemaprendiz)