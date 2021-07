UEPA está com inscrições abertas ao concurso público para cargo de professor

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) está com inscrições abertas ao Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Professor do quadro efetivo da Universidade. Os interessados devem se inscrever de forma exclusivamente on-line, até o dia 26 de julho, no endereço eletrônico http://www2.uepa.br/docente2021, onde também é possível acessar o edital e outras informações do certame.

Estão sendo ofertadas seis vagas para a carreira de Magistério Superior na classe de professor auxiliar da Uepa, nos Campi I, II e XXI. Para os campi localizados em Belém, as vagas são para as áreas de Matemática, Fonoaudiologia e Habilidades Profissionais – Dermatologia. Para o campus de Bragança as duas vagas exigem que o candidato tenha como formação mínima necessária, Licenciatura em Música ou em Educação Artística, com Habilitação em Música ou Bacharelado em Música, com complementação pedagógica e Especialização em música.

A taxa de inscrição é de R$ 400,00, que deve ser paga até o dia 27 de julho. O prazo para solicitação de Isenção de pagamento dessa taxa encerrou no dia 08 de julho.

Conforme o edital publicado, as fases do certame envolvem prova escrita e prova didático-prática, ambas de caráter eliminatório e classificatório e avaliação de títulos, de caráter classificatório. Todas as provas serão realizadas no Campus da Uepa, em Belém, conforme calendário informado. Os locais e horário serão designados pela Comissão do Concurso e divulgados na página de acompanhamento do concurso.

O resultado final do concurso será homologado pelo Conselho Universitário (CONSUN) da Universidadedo Estado do Pará e divulgado no site da UEPA e no Diário Oficial do Estado. A pontuação final para a classificação do candidato será obtida pela média aritmética simples dos pontos atribuídos às provas escrita e didático-prática, acrescida da pontuação obtida na prova de títulos.

A jornada de trabalho poderá ser distribuída no período diurno e noturno, conforme as necessidades institucionais e o interesse público. O prazo de validade do concurso será de dois anos a contar da data da publicação de sua homologação no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado a critério da Universidade do Estado do Pará por igual período.