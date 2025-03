UE adiará retaliação aos EUA para meados de abril para calcular impacto de tarifas recíprocas

A União Europeia (UE) está adiando até meados de abril suas possíveis tarifas retaliatórias contra os EUA, disseram autoridades seniores nesta quinta-feira, 20. O presidente americano, Donald Trump, aumentou as tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio para 25% recentemente.

Trump também planeja impor tarifas "recíprocas", aumentando as taxas dos EUA para igualar aos impostos que outros países cobram sobre as importações "para fins de justiça". Espera-se que essas tarifas recíprocas sejam anunciadas em 2 de abril.

"Posso confirmar que decidimos ajustar o cronograma da entrada em vigor das tarifas", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A UE pretendia impor medidas sobre produtos dos EUA no valor de cerca de 26 bilhões de euros (US$ 28 bilhões) em duas fases, em 1º e 13 de abril. As tarifas teriam como alvo produtos de aço e alumínio, mas também carne bovina, aves, bourbon, motocicletas, manteiga de amendoim e jeans americanos.