Uber é condenada a pagar mais de R$ 3 mil a passageiro que perdeu viagem; entenda

A Uber foi condenada pela Justiça a pagar uma indenização a um passageiro que perdeu sua viagem de ônibus devido a uma alteração de rota feita pelo motorista do aplicativo para evitar uma multa por violar o rodízio municipal em São Paulo. A decisão da 22ª Câmara de Direito Privado confirmou uma sentença de primeira instância, ordenando o pagamento de R$ 3.000 por danos morais e mais R$ 237 por danos materiais, com correção monetária e juros.

O passageiro, utilizando o aplicativo do seu irmão, solicitou um Uber às 6h25 e só chegou à rodoviária às 7h55, perdendo assim seu ônibus. Embora não tenha sido detalhado o trajeto percorrido, a Justiça confirmou que o atraso foi causado pelos desvios de rota feitos pelo motorista, como mostrado em um vídeo apresentado como prova pelo passageiro.

O relator do recurso, o desembargador Matheus Fontes, destacou a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na prestação do serviço, conforme estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Por sua vez, a Uber argumentou em sua defesa que o código não se aplicava ao caso e negou a existência de conduta ilícita, alegando também cerceamento de defesa, entre outros pontos.