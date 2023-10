Uber: motoristas da categoria 'diamante' receberão até R$ 1.000; entenda o motivo

Motoristas da Uber, que estiverem na categoria "diamante" receberão o pagamento de até R$ 1.000, conforme os termos e condições do Programa Uber Pro. A iniciativa complemplará um pagamento, por meio da campanha “Missão Diamante”, aos motoristas parceiros que atingirem ou se mantiverem na categoria no período de 1º de julho a 30 de setembro.

Para alcançar o nível “diamante”, o motorista precisa somar 1.500 pontos em 3 meses, que é quando ocorre o ciclo de classificação do aplicativo nas categorias. O motorista junta pontos a cada viagem que faz pelo aplicativo, aceitando ao menos 60% das corridas, mantendo um índice de cancelamento de no máximo 10% e uma avaliação superior a 4,85 estrelas. Com isso, a Uber quer aumentar o número de corridas feitas pelo aplicativo. “Trata-se de um agradecimento pela fidelidade e preferência pelo uso do app da Uber”, escreveu no regulamento.

A campanha ficará ativa até 30 de junho de 2024. Os pagamentos serão feitos trimestralmente, sempre na semana seguinte ao término do ciclo de classificação. Cada motorista pode receber o benefício uma única vez. Também segundo a plataforma, a princípio, a campanha foi disponibilizada apenas para motoristas de algumas cidades e o valor pago pode variar de acordo com o local. Somente os motoristas parceiros que receberem a comunicação por e-mail ou no app da Uber estão participando