Uber tem que disponibilizar ar-condicionado em todas as corridas sem cobrar taxa

A Uber assegurou a viabilidade de solicitar o uso de ar-condicionado em todas as modalidades de viagens intermediadas pela plataforma, respondendo à Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro. A resposta visa esclarecer a resolução que exige informações claras sobre o uso desse equipamento nos veículos.

A empresa disse repudiar a cobrança extra pelo uso do ar-condicionado, no entanto, não especificou se tomará medidas contra motoristas que não mantenham o equipamento em funcionamento.

A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), em nota, esclareceu que o valor da corrida é o visualizado pelo passageiro na contratação do serviço, não prevendo cobranças adicionais pelo motorista. Quanto ao uso do ar-condicionado, a associação destacou que as plataformas associadas têm políticas próprias informadas em seus respectivos sites, e ressaltou que o motorista é responsável pela manutenção do veículo.

Empresa 99 não respondeu à secretaria

A 99, por sua vez, não respondeu à secretaria, levando a pasta a informar a Amobitec sobre a falta de posicionamento da plataforma em relação à resolução. Além de advertir a empresa, a secretaria iniciará um processo administrativo para apurar o caso, com possíveis medidas legais conforme o Código de Defesa do Consumidor, incluindo multas e interrupção do serviço.

O secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, enfatizou que a resolução busca garantir clareza e precisão nas informações entre plataformas, motoristas e passageiros, evitando surpresas com cobranças extras. Mais de 400 mensagens sobre ar-condicionado em carros de aplicativo já foram enviadas à secretaria.