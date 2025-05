‘Treinão’ abre programação do Feirão do Imposto 2025 em Belém

Pela primeira vez, o Feirão do Imposto em Belém vai iniciar sua programação com uma atividade esportiva. A proposta do “Treinão – Correndo do Imposto”, a partir das 6h neste sábado (17), no Parque do Utinga, é reunir participantes para correr, pedalar ou caminhar por até 8 km, com foco na saúde física e na conscientização sobre o impacto dos tributos no cotidiano. A ação ocorrerá sem cobrança de taxa e vai contar com sorteio de brindes para os inscritos.

Segundo o presidente do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial do Pará (Conjove/PA), Wigor Oliveira, todas as vagas já foram preenchidas e ainda não há definição sobre uma possível reabertura de inscrições. “A corrida está cada vez mais ganhando visibilidade. É uma forma de atrelar bem-estar à educação fiscal”, explica o representante. A ideia é que o Treinão funcione como um aquecimento para a semana oficial do Feirão, que este ano traz como tema “- siglas, + impostos? No final, a conta é sua”.

Evento ganha força em ano de reforma tributária

Para Wigor, a campanha de 2025 acontece em um momento estratégico: “Estamos num ano muito importante, de discussão da reforma tributária. Nada melhor do que trazer esse tema à tona para todas as camadas da população”, destaca. Ele lembra ainda que a edição passada do Feirão de Belém foi reconhecida nacionalmente como a principal em movimentação econômica, entre todas as realizadas no Brasil.

Parque do Utinga sediará ação inédita do Feirão do Imposto em Belém (Ivan Duarte / Arquivo O Liberal)

Promovido localmente pelo Conjove em parceria com a Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje), o Feirão envolve lojistas, instituições e shoppings da capital, que se mobilizam para oferecer produtos e serviços com descontos que simulam a retirada de impostos — uma forma de tornar visível, no bolso do consumidor, o peso da carga tributária.

Parcerias ampliam alcance da campanha

A campanha conta com o engajamento de entidades como Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) e Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), além de grandes centros comerciais. “Todos os shoppings da Região Metropolitana já aderiram. Essa participação é essencial, porque são os lojistas que abrem mão da margem de lucro para conscientizar a população. Não há isenção do governo”, explicou Wigor.

Ao longo do mês, outras ações educativas, empresariais e promocionais estão previstas, incluindo almoço de negócios, visitas a empresas, happy hour sem imposto e o tradicional Dia D, com venda simbólica de combustível e outros itens sem tributos no dia 31 de maio.

Serviço – Treinão 'Correndo do Imposto'

📍 Parque do Utinga

📆 17/05 (sábado)

⏰ A partir das 6h

🚶 Corrida, pedalada ou caminhada – até 8 km

🎁 Sorteio de brindes para inscritos

🔗 Informações: Instagram @conjove @feiraodoimpostopa