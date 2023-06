Trecho revitalizado da BR-158, no Pará, é entregue pelo Ministério dos Transportes

Os 45 quilômetros revitalizados da BR-158, localizado em Santana do Araguaia, no Pará, foram entregues nesta terça-feira (13). A solenidade online foi realizada na sede do Ministério dos Transportes, em Brasília (DF). Ao todo, foram aplicados R$ 15 milhões em serviços de microrrevestimento e recuperação da sinalização, executados pelas equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no trecho, compreendido entre os km 794 e 839.

A reunião contou com a presença de Renan Filho, ministro dos Transportes, Jader Filho, ministro das Cidades, Fabrício Galvão, diretor-geral do DNIT, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, e parlamentares federais e estaduais. A renovação ocorreu como parte do contrato de manutenção que atende quase 200 quilômetros da rodovia, importante rota para o escoamento da produção de minérios de ferro, bauxita e manganês do estado ao exterior via transporte marítimo.

Na ocasião, Renan pontuou que a pasta espera aplicar R$ 330 milhões na recuperação da BR-158, no Pará, somente esse ano. “Nós recebemos a via com 73% do seu trajeto em condições ruins ou péssimas, a BR-155 com 55% de rodovias ruins ou péssimas. Já temos quatro trechos com contrato firmado: de Xinguara a Eldorado dos Carajás, Redenção a Xinguara, Redenção a Casa de Tábua e Casa de Tábua até a divisa do Pará com o Mato Grosso”, disse o ministro.

Com isso, o Pará assumiu a terceira posição no ranking das unidades federativas que mais aplicaram recursos desde o início de 2023, afirmou o titular da pasta dos Transportes. Até o momento, foram R$ 417 milhões, ou 25,4% dos investimentos previstos para o estado. “Ano passado, o Pará recebeu, em todo o ano, R$ 620 milhões e, esse ano, vamos aplicar R$ 1,54 bilhão, um orçamento que é 2,45 vezes maior. Obviamente, vamos precisar de investimento contínuo nessa ordem”, destaca Renan.

Fim do período chuvoso no Pará deve ter mais rodovias entregues, diz DNIT

O fim do inverno amazônico, período conhecido por ter chuvas intensas no estado, deve aumentar a quantidade de obras entregues, segundo o DNIT. “Estamos empenhados, também, na substituição de pontes de madeira. A gente entende que aquilo é ruim. Já estamos com isso contratado. A nossa ideia é que, no segundo semestre, começemos a iniciar essas substituições e toda a restauração desse corredor [da BR-158]”, destacou Fabrício Galvão, diretor-geral da autarquia.

A como a construção do trecho Altamira a Rurópolis da BR-230/PA e o Novo Repartimento a Tucuruí na BR-422/PA, são empreendimentos previstos para o período. “E uma das nossas obras mais emblemáticas é a BR-360, a duplicação da saída de Belém. Temos problemas de postes e já levantamos que são mais de R$ 20 milhões para remanejar aquela rede. Porém, já encontramos uma alternativa para liberar metade do trecho e depois a metade seguinte”, completou Fabrício.