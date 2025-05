Transformação no RH: Conectarh Brasil chega a Belém com foco em inovação e integração de áreas

A cidade de Belém é palco, nesta terça-feira (20/05), de mais uma edição do Conectarh Brasil, evento itinerante promovido pela Sólides, empresa referência em soluções de tecnologia para gestão de pessoas. A proposta da edição na capital paraense foi reunir profissionais de Recursos Humanos (RH), Departamento Pessoal e empreendedores para discutir as últimas tendências, desafios e inovações do setor, com o objetivo de impulsionar a transformação na gestão de pessoas.

(Foto: Ivan Duarte)

Desafios e oportunidades no RH local

A coordenadora de eventos da Sólides, Cecília Maria, destacou a importância do evento para o mercado local.

“Belém é um polo de empresas em crescimento e profissionais em busca de melhorar sua atuação no RH e Departamento Pessoal. Desde a primeira edição, percebemos o potencial de Belém como um mercado ávido por profissionalização e tecnologia, o que nos motivou a repetir o evento e ampliar a sua estrutura,” afirmou.

A procura por inovação e integração de áreas foi um dos principais pontos discutidos durante o evento. De acordo com Cecília, a busca por ferramentas tecnológicas para otimizar a gestão de pessoas tem se tornado cada vez mais evidente.

Cecília Maria. (Foto: Ivan Duarte)

"O impacto da tecnologia é real. Ela transforma a atuação dos profissionais de RH e Departamento Pessoal, e a integração entre essas áreas é essencial para o sucesso das empresas", acrescentou.

A importância da tecnologia no RH

A palestrante Lilian Anacleto, empresária e professora da marca “Coisas de RH”, trouxe à tona a importância de equilibrar a utilização de tecnologia com a capacidade humana.

(Foto: Ivan Duarte)

“A tecnologia está aí para ser uma aliada, mas ela não substitui o pensamento estratégico. O profissional que souber aplicar as ferramentas digitais de forma inteligente, ao mesmo tempo em que desenvolve suas habilidades, se destacará no mercado”, afirmou Anacleto.

Ela também ressaltou a constante evolução na legislação do Departamento Pessoal, como a implementação da NR 1 (Norma Regulamentadora 1), e a necessidade dos profissionais da área estarem sempre atualizados.

Lilian Anacleto. (Foto: Ivan Duarte)

“A mudança é constante e a tecnologia pode ser a chave para otimizar os processos operacionais, permitindo que o profissional se concentre em tarefas mais estratégicas”, completou.

(Foto: Ivan Duarte)

Desconectando áreas e integrando talentos

Áurea Santos, empresária e proprietária da “Escola de RHs”, abordou a importância da separação entre os profissionais de Departamento Pessoal e os de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO).

“Embora ambos pertençam à mesma área, suas funções são distintas e é necessário ter uma visão clara sobre como cada um pode contribuir para o sucesso da organização. O Departamento Pessoal cuida dos processos, enquanto o DHO foca no desenvolvimento das pessoas e no impacto financeiro que esse processo pode gerar”, explicou Santos.

Ela também destacou a necessidade de investimento tanto em pessoas quanto em tecnologia. “O casamento entre a experiência prática das pessoas e as ferramentas tecnológicas é essencial para acelerar os processos e maximizar os resultados das empresas locais”, finalizou.

Áurea Santos. (Foto: Ivan Duarte)

Impacto real e aplicabilidade imediata

A Sólides, por meio do Conectarh Brasil, objetiva não apenas promover debates sobre as tendências do setor, mas também oferecer soluções práticas e aplicáveis.

Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de se aprofundar em temas como recrutamento e seleção, gestão de pessoas de diferentes gerações e cultura organizacional, com o intuito de gerar insights que possam ser colocados em prática imediatamente nas empresas.

Segundo as profissionais de RH entrevistadas, ao final do evento, a expectativa é que os profissionais saiam com uma compreensão mais clara de como a tecnologia pode impulsionar a gestão de pessoas e transformar as práticas, aplicando as lições aprendidas diretamente em seus ambientes de trabalho.