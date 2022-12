Torcedores garantem adereços para torcer pelo Brasil na fase do mata-mata

A Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul na tarde desta segunda-feira (5), e a partida que vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo já estava movimentando o comércio de Belém. Neste domingo (4), véspera do mata-mata, a tradicional feira dominical da Praça da República ficou verde e amarela com venda de bandeiras, óculos, camisas e cornetas.

Com a torcida animada, os vendedores ambulantes têm aproveitado para faturar visando atender aos clientes que deixaram para comprar em cima da hora. Como no caso do Máximo Moreira, que fez a alegria dos torcedores do Brasil.

“Desde o início da Copa as vendas estão muito boas. Essa semana, com a derrota da Seleção pro time do Camarões, o movimento caiu um pouco, parecia que as pessoas estavam perdendo a confiança no nosso time, mas hoje, elas voltaram a se animar com a proximidade da partida, afinal, agora é tudo ou nada”, contou o vendedor.

Mesmo com a derrota da última sexta-feira, a funcionária pública Lourdes Figueiredo, 60, não desanimou e aproveitou o passeio na praça para garantir os acessórios. “Torcer com óculos, camisa e bandeira faz toda a diferença. Eu gosto de assistir aos jogos caracterizada e isso deixa tudo mais animado. Se Deus quiser, vamos vencer os coreanos e passar para a próxima fase”, disse otimista.

Ansioso para o jogo que pode classificar ou desclassificar o Brasil na Copa, o professor Amarildo Santos, 39, comprou os adereços torcendo para não ser dinheiro jogado fora. “Eu demorei a comprar esses itens por medo de me arrepender, de não irmos adiante na competição e ficar desapontado, como foi em 2018. Mas esse ano, vendo os amigos e familiares empolgados com os jogos, foi difícil resistir. Agora é torcer para que amanhã a gente termine o dia com um sorriso no rosto”, finalizou.

Vendas aquecidas

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que as vendas relacionadas à Copa do Mundo 2022 movimentem até R$ 1,48 bilhão, o que representa um aumento de 7,9% em comparação com os jogos de 2018, quando o comércio registrou ganhos da ordem de R$ 1,37 bi.