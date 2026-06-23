Tecnologia redefine treinos e transforma experiência de alunos e atletas

A tecnologia vem remodelando a forma como as pessoas treinam e acompanham a própria evolução no fitness. Inteligência Artificial, dispositivos vestíveis (wearables), plataformas digitais e sistemas de gamificação estão tornando os treinos mais personalizados, conectados e orientados por dados em tempo real.

Em academias e na corrida de rua, profissionais e atletas relatam mudanças significativas na motivação, no controle de desempenho e até na prevenção de lesões, impulsionadas por aplicativos e equipamentos que monitoram cada detalhe da atividade física.

Gamificação e dados em tempo real dentro das academias

Em uma academia do bairro de São Brás, em Belém, a tecnologia já faz parte da rotina dos alunos por meio de plataformas digitais que transformam o treino em uma experiência interativa e competitiva.

O gerente e gestor da unidade, Bruno Leão, explica como o sistema adotado pela academia funciona na prática.

“Atualmente, hoje, os treinos da academia, eles são gamificados através da plataforma Movies. É uma plataforma inovadora que traz hoje pra gente o benefício de a gente conseguir gamificar o treino desse aluno. Ele consegue ver o número de calorias, pontuação, e ele consegue competir com ele mesmo e com os demais alunos da academia”, explicou.

Segundo ele, os dispositivos vestíveis ampliam ainda mais essa experiência, ao permitir que o aluno acompanhe o próprio desempenho em tempo real.

Bruno Leão. (Foto: Adriano Nascimento | Especial para O Liberal)

“Eles ajudam de uma forma muito interativa, porque o aluno consegue observar na tela quanto que ele tá tendo de esforço calórico nesse dia. Apesar, também, dele estar usando o aplicativo pra ele conseguir monitorar o rendimento dele durante os treinos e, inclusive, durante os meses que ele tá participando da academia”, declarou.

A adesão dos alunos, de acordo com Bruno, tem sido alta, especialmente por conta da chamada gamificação.

“Isso faz com que o aluno tenha muito mais vontade de estar treinando e batendo recordes, não só dele mesmo, quanto da plataforma”, disse.

Ele cita ainda ações interativas dentro dos aplicativos, como desafios coletivos e troca de recompensas digitais entre os usuários.

(Foto: Adriano Nascimento | Especial para O Liberal)

Tecnologia e resultado: foco em desempenho e segurança

Para o gestor, o uso dessas ferramentas também impacta diretamente na eficiência dos treinos e na segurança dos praticantes.

“Com certeza, porque assim, no próprio desafio que a gente tá rolando hoje, o objetivo dos alunos é queimar 12 mil calorias. Então, imagina um aluno que tá querendo emagrecer, todo dia ele quer gastar 800, 900 calorias. E todo mundo sabe que emagrecimento é feito à base de gasto calórico”, explicou.

Ele destaca ainda que a tecnologia facilita o alcance de metas com mais controle e precisão.

O futuro das academias: IA como aliada, não substituta

Sobre o futuro do setor, Bruno acredita que a inteligência artificial não substituirá o profissional de educação física, mas ampliará suas possibilidades de atuação.

“Na verdade, é um erro a gente achar que a IA vai substituir o caráter humano. Dificilmente. Ela vai agregar muito mais. Muito mais velocidade, muito mais praticidade, muito mais facilidade”, disse.

Da academia às ruas: tecnologia na corrida amadora

Se dentro das academias a tecnologia já é realidade, na corrida de rua ela também se tornou uma ferramenta essencial para atletas amadores, como o corredor Jorge Lima.

(Foto: Adriano Nascimento | Especial para O Liberal)

Ele afirma que o uso de smartwatches e monitores cardíacos mudou completamente a forma de treinar.

“O smartwatch são equipamentos mais funcionais que revolucionaram os treinos possibilitando ao corredor definir a melhor estratégia de treino. Ajudam muito a previnir lesões ao monitorar o esforço e a recuperação do atleta”, decalrou.

Além da prevenção de lesões, Jorge destaca a praticidade no acompanhamento de dados essenciais.

“Pace, distância percorrida, frequência cardíaca e altimetria”, elencou.

Disciplina e evolução guiadas por aplicativos

No dia a dia, o atleta também utiliza aplicativos para organizar a rotina de treinos e manter a disciplina.

“Através do aplicativo programamos alarmes e lembretes para auxiliar em tarefas específicas com o que comer, hidratar, despertar para treino ou no controle dos tiros de recuperação cardíaca”, explicou.

(Foto: Adriano Nascimento | Especial para O Liberal)

Limites e futuro da corrida com tecnologia

Para Jorge, as ferramentas digitais são fundamentais para a evolução esportiva e para a saúde, especialmente na recuperação física. “Foco na prevenção de lesões e na recuperação do atleta”, disse.

Ele acredita que o avanço da inteligência artificial deve aprofundar ainda mais a personalização dos treinos e tratamentos de saúde.

“A inteligência Artificial chegou e vai ditar o futuro da biomedicina que tratará a saúde e longevidade com aspectos específicos, personalizado de forma essencial para o futuro da humanidade, uma verdadeira revolução de costumes que já está acontecendo”, destacou.