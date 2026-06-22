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Economia

Mais de 222 mil paraenses vão receber a restituição no segundo lote do IR

Valor total é de R$ 379 mil

O Liberal
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O crédito bancário será realizado ao longo do dia 30 de junho, informa a Receita Federal (Foto: Freepik)

A Receita Federal libera, a partir das 9h desta terça-feira (23), a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026. No Pará, 222.402 contribuintes foram contemplados e vão receber, juntos, R$ 379 mil.

De acordo com a RF, o lote é o maior da história em quantidade de contribuintes contemplados em todo o país (9,5 milhões). Serão pagos o total de R$ 16 bilhões em créditos, no próximo dia 30 de junho. O valor é igual ao do primeiro lote de restituição deste ano, registrado no dia 29 de maio.

A consulta pode ser feita no site da Receita Federal ou pelo aplicativo oficial do órgão. Para verificar se a restituição foi liberada, o contribuinte deve acessar a área "Meu Imposto de Renda" e clicar em "Consultar a Restituição"

Conforme a RF, recebem primeiro os contribuintes com prioridade legal, como: idosos, pessoas com deficiência física ou mental, portadores de doenças graves, professores, aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição por meio do Pix.

Segurança e pagamento

O pagamento é feito somente em conta do titular da declaração. Dessa forma, as rotinas de segurança impedem o pagamento caso ocorra erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta destino.

Caso haja erro nos dados bancários, a RFB oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo Banco do Brasil (BB), pelo prazo de até um ano após a primeira tentativa de crédito. O reagendamento pode ser feito pelo Portal BB - https://www.bb.com.br/irpf ou pela Central de Relacionamento BB: 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades), - 0800-729-0088 (deficientes auditivos).

Veja os valores do 2º Lote de Restituição na Região Norte, neste mês de junho 2026:

JUNHO 2026

UF                        N° de Contribuintes          Valor R$

PA                                        222.402                                               R$ 379.358.134,96

AC                                        23.896                                                R$ 40.856.976,35

AP                                        25.929                                                R$ 50.489.653,91

AM                                      110.044                                                R$ 168.624.890,24

RO                                       67.782                                                 R$ 110.711.580,30

RR                                       22.886                                                 R$ 41.065.746,28

2ª Região Fiscal                 472.939                                                R$ 791.106.98,04

*Fonte: Receita Federal.

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segundo lote de restituição do imposto de renda
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