Conselho Regional de Administração do Pará condecora profissionais e instituições de ensino superior

O Conselho Regional de Administração do Pará (CRA-PA) vai realizar, nesta terça-feira (23), a cerimônia de entrega dos Prêmios Profissionais de Administração e Instituições de Ensino Superior. O evento acontecerá, a partir das 18h30, no Hotel Sagres, em Belém.

Nesta edição, o CRA-PA reconhecerá profissionais que se destacaram em suas áreas de atuação por meio das seguintes categorias: Tecnólogo na Área da Administração; Jovem Administrador; e Mulher Administradora.

Haverá, também, a entrega do tradicional Prêmio Mérito em Administração CRA-PA Adm. Nelson de Figueiredo Ribeiro, prêmio que leva o nome do primeiro presidente do Conselho, e busca incentivar, valorizar e reconhecer administradores registrados na entidade, com contribuição para o desenvolvimento da administração no Pará.

Para o Conselho, a valorização dos profissionais e das instituições de ensino é fundamental para o fortalecimento da Administração como instrumento de transformação, inovação e desenvolvimento. Ao reconhecer essas contribuições, o Conselho reafirma seu compromisso com a promoção da excelência profissional e com o futuro da profissão no estado.

A solenidade integra as ações permanentes do Conselho voltadas à valorização da categoria e ao estímulo de boas práticas profissionais, reafirmando o compromisso da instituição com o crescimento da Administração paraense.