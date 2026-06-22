Não há país do mundo que tenha se desenvolvido sem incentivos do Estado, diz ministro

O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, disse que "não há país do mundo que tenha se desenvolvido" sem incentivos por parte do Estado e um banco de desenvolvimento nos moldes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Moretti citou a atuação do BNDES no crédito para trabalhadores por aplicativo, por exemplo, e disse que se trata de um "projeto de indução dos investimentos e do crédito, mirando não um crescimento artificial da economia, mas um desenvolvimento de longo prazo, com mais inovação".

"Não há país do mundo que tenha se desenvolvido sem instrumentos como esse. Apesar da miopia de uma visão convencional que vê nisso uma intervenção excessiva, a rigor se trata da retomada de um banco e de uma ferramenta fundamental ao Estado brasileiro", disse o ministro do Planejamento, durante evento de comemoração dos 74 anos do BNDES, no Rio de Janeiro.

"A gente percebe a retomada do BNDES com a presença mais forte do banco no Orçamento da União. Há um debate cotidiano sobre os instrumentos que temos usado para fortalecer o papel do BNDES e diria que os resultados são visíveis", afirmou o ministro.