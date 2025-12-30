Capa Jornal Amazônia
Técnicas francesas com sabor paraense, conheça as novidades da confeitaria em Belém

‘Sou um eterno estudante dos nossos sabores’, diz Flávio Amoêddo, o paraense que já conquistou o 2º lugar no Concurso de Confeiteiro da América Latina

Valéria Nascimento

Em Belém, os doces franceses entremets hiper-realistas, que imitam frutas, têm a cara do bacuri, do cupuaçu e da manga, graças ao confeiteiro paraense Flávio Amoêddo. Posicionado entre os melhores do país, após ser destaque no programa culinário nacional Bake Off Brasil, em 2020, ele disponibiliza seu talento no mercado de sobremesas na cidade. "Sou um eterno estudante dos nossos sabores”, afirma.

Flávio investe em técnicas francesas com sotaque paraense, e suas receitas fazem sucesso entre os mais diversos públicos. “Eu atendo todos os públicos, eu não trabalho somente com os públicos A e B, eu atendo todos, procuro trabalhar de uma forma que meu cliente possa comprar, dou opções e possibilidades para o meu cliente. Eu tenho bolo de R$ 200 e bolo de R$ 10 mil”, afirma ele, que é formado em marketing, com pós-graduação em confeitaria e panificação.

Dos doces entremets aos biscoitos amanteigados passando a tortas em taça, tortas em cake box, Flávio trabalha com sobremesas, em geral, mas não perde o foco da gastronomia paraense. “Trabalho muito com produtos regionais. Quando eu fui para o programa (Bake Off Brasil) quis mostrar a nossa diversidade”, recorda ele.

image Flávio trabalha com sobremesas, em geral, mas não perde o foco dos insumos paraenses (Ivan Duarte / O Liberal)

Sobre a produção de entremets em Belém, ele se surpreendeu com o sucesso alcançado. “Quando eu lancei os entremets, aqui, eu não imaginei o grande boom que seria, eu fiz um estudo e sou a única pessoa que trabalha com esse tipo de entremets hiper realista de frutas nossas”, afirmou.

"Eu tenho entremets de manga e cupuaçu a R$ 30; e o de bacuri, a R$ 40. E, por quê essa diferença? Porque o bacuri sai mais caro para gente do que a manga e o cupuaçu, então, ainda que eu use a mesma técnica, eu não posso cobrar o mesmo preço se eu tenho as frutas manga e cupuaçu mais baratas”, detalha.

image Amoêddo recebeu grande demanda neste Natal, e já esta com as mãos na massa para o Ano Novo (Ivan Duarte / O Liberal)

 

Tortas, bolos e mousses são especialidades de Amoêddo

"Neste Natal, eu fiz a torta de oreo, a torta de red velvet, além de tortas, dos entremets, bolos e mousses”, destacou. A torta de red velvet, por exemplo, tem 20 cm, e é feita com uma massa vermelha, a massa de red velvet que tem na base um creme de cream cheese e suspiro de limão galego com geleia de morango e pedaços de morango. Ela sai por R$ 180.

O confeiteiro paraense recebeu grande demanda neste Natal, e agora está com as mãos na massa para o Ano Novo. “Para o réveillon, a gente vai para o lado da champanhe, do morango, do chocolate, que é o mais consumido durante esse período, e tem a taça da felicidade, torta alemã, essas são as demandas. E, e incluindo todas essas sobremesas, vem o tradicional panettone, perfeito para o Natal e para o Ano Novo, também”.

“Todas as minhas produções são estudadas, de acordo com o ingrediente que eu vou trabalhar”, frisou. Amoêddo encerrou a entrevista, fazendo na hora uma receita, que é uma grande moda, um viral na internet. Trata-se de um bolo de chocolate com recheio de chocolate, e um crocante por cima.

Flávio trabalha por encomendas e atende os pedidos de clientes pela a página dele no Instagram: flavioamoeddo. "Este ano, eu transformei isso tudo em um panettone, e foi um recorde de sucesso. Você come uma massa crocante francesa maravilhosa, com um chocolate belga e com as amêndoas aqui do Pará, feito 100% com manteiga de cacau, e um chocolate amargo 75% para equilibrar o sabor. Também utilizo uma massa francesa que é o paillette fioletini, da cacau barrie, uma marca maravilhosa”, detalhou o paraense.

