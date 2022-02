Taxa de desemprego cai para 11,1% no 4° trimestre de 2021, aponta IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta quinta-feira (24) que a taxa de desemprego caiu para 11,1% no 4° trimestre de 2021. Trata-se de um recuo de 1,5 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior (12,6%). As informações são do portal Metrópoles.

Já a taxa média anual foi de 13,2%, o que indica uma tendência de recuperação frente à de 2020 (13,8%), quando o mercado de trabalho sentiu os maiores impactos da pandemia da Covid-19. Na prática, há 13,9 milhões de brasileiros desempregados. No fim de 2020, eram 13,8 milhões de pessoas em busca de um emprego.

Apesar do cenário ter melhorado em 2021, o patamar pré-Covid ainda não foi recuperado, esclareceu o IBGE. Em 2019, a taxa anual de desocupação havia sido de 12,0%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua).

Por outro lado, a ocupação registrou alta de 5%, o equivalente a 4,3 milhões de pessoas. Esse aumento foi disseminado por diversas atividades econômicas. O maior crescimento percentual veio da construção (13,8%), que ocupou 845 mil pessoas a mais. O comércio, bastante impactado pela pandemia, teve ganho de 5,4% na comparação com 2020.

Taxa de informalidade

Com o aumento da ocupação, a informalidade também se expandiu. No ano passado, os trabalhadores informais somavam 36,6 milhões, um aumento de 9,9% frente a 2020. Isso levou a taxa de informalidade a subir de 38,3% para 40,1% nesse período.

“O crescimento da informalidade nos mostra a forma de recuperação da ocupação no país, baseada principalmente no trabalho por conta própria. Tanto no segundo semestre de 2020 quanto no decorrer de 2021, a população informal foi a que mais avançou”, explica Adriana Beringuy, coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política)