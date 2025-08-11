Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Tarifaço de Trump coloca Barcarena entre os 5 municípios mais prejudicados do país

A cidade ocupa atualmente o 4º lugar da lista, atrás apenas de Piracicaba (SP), Matão (SP) e Guaxupé (MG)

Paula Almeida / Especial para O Liberal
fonte

Imagem aérea da cidade de Barcarena. (Divulgação / Prefeitura de Barcarena / Arquivo)

A nova tarifa de importação de 50% aplicada pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump sobre os produtos brasileiros já está afetando diretamente as exportações de Barcarena, localizada na Região Metropolitana de Belém. Segundo um levantamento publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo, o município é o quarto mais impactado do país pela medida, atrás apenas de Piracicaba (SP), Matão (SP) e Guaxupé (MG).

A nova taxa eleva em 40% as alíquotas de importação sobre diversos produtos brasileiros, somando-se aos 10% que já eram cobrados anteriormente. A medida afeta 906 municípios exportadores do Brasil e incide principalmente sobre produtos como carne, café, pescados, químicos e máquinas industriais.

Impacto em Barcarena

Em Barcarena, o impacto se concentra na exportação de produtos químicos inorgânicos e compostos de metais preciosos, elementos radioativos e terras raras, que juntos, de acordo com o estudo, somaram US$ 344 milhões em vendas para os Estados Unidos apenas no ano passado.

Fiepa analisa impacto no Estado

A Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) informou, por meio de nota, que o Pará tem uma relação comercial consolidada com os Estados Unidos, sobretudo em produtos como o açaí e o pescado, que agora estão sendo diretamente afetados pelo aumento tarifário. A instituição também reforçou que, apesar de ainda estar levantando os números finais, já é possível afirmar que a medida impacta não apenas as exportações, mas toda a cadeia produtiva, desde produtores ribeirinhos até a indústria de beneficiamento. "Além da questão econômica, o impacto deve ser avaliado com cautela, pois o setor industrial paraense é estratégico para a geração de emprego, renda e desenvolvimento regional".

Segundo um estudo divulgado recentemente pela instituição, cerca de 700 produtos foram excluídos da nova tarifa americana, incluindo a maioria dos itens que o Pará tradicionalmente exporta aos EUA.

Entre os 10 produtos mais exportados pelo Estado ao país, sete estão totalmente isentos, sendo o caso da alumina calcinada, responsável por 32,1% da pauta exportadora paraense com os EUA, e de itens como ferro fundido bruto (14,9%), alumínio não ligado (5,46%), outros silícios (4,75%), bulhão dourado [bullion doré] (3,21%) e ferro-níquel (3,05%). O segmento de sucos de frutas terá aplicação de forma parcial, enquanto o hidróxido de alumínio, sebo bovino fundido e madeiras tropicais perfilada foram incluídos integralmente na taxação.

Levando em consideração apenas os produtos afetados, a estimativa é que o impacto sobre o volume exportado do Pará aos EUA seja de 20,1%, o que corresponde a uma retração nas exportações totais do Estado de 1,1%. O estudo mostra ainda que, em um cenário com isenções, a queda nas exportações totais paraenses deve ser de 1,16%, resultando em uma retração de R$ 403 milhões no Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. Com isso, a projeção de crescimento do PIB para 2025 cairia de 3,5% para 3,38%, o que representa uma redução de 3,31% sobre a expectativa inicial.

A Fiepa finalizou a nota afirmando que está dialogando com a indústria, governo federal e entidades parceiras para buscar soluções que minimizem os impactos imediatos. "O momento exige estratégia e cooperação, e o setor industrial paraense está mobilizado para transformar esse desafio em oportunidade".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Barcarena

tarifaço de trump

Exportações

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Margem Equatorial

Petrobras e Ibama entram em acordo sobre Avaliação Pré-Operacional na Bacia da Foz do Amazonas

Avaliação é a última etapa antes da emissão da licença para a perfuração

12.08.25 21h14

Oportunidades de trabalho

Prefeitura de Belém abre 426 vagas em PSS para área da saúde

Há cargos para níveis médio e superior e cada candidato deve se inscrever para apenas uma função, informa a prefeitura

12.08.25 19h51

Economia

Pesca, bioeconomia e agricultura familiar são prioridades para investimentos na Amazônia Legal

Decisão foi tirada na reunião de instalação do Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais (Coriff), na Sudam, nesta terça-feira (12), em Belém

12.08.25 18h37

Adaptação no mercado

Exportações de madeira do Pará caem 11,57% em comparação ao ano passado

Setor teme efeitos das tarifas americanas sobre produtos brasileiros

12.08.25 12h29

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Qual o valor?

Você sabe quanto custa a moeda de 50 anos do Banco Central? Confira o valor!

A unidade foi produzida em aço inoxidável e revestida de bronze

27.07.25 17h00

CONCURSOS DE TI

Concursos de Tecnologia da Informação têm salários de até R$ 22 mil; Pará tem 4 concursos previstos

Editais oferecem vagas para níveis médio e superior, com oportunidades em todo o país; estado do Pará concentra quatro concursos com banca definida para área de TI.

11.08.25 7h15

Moedas Raras

Tem em casa? Saiba qual é a moeda de R$ 1 que vale mais do que um carro popular

Algumas unidades podem valer entre R$ 26 mil a R$ 50 mil. Veja quais!

31.07.25 14h45

mais caro

Conta de luz: Aneel aprova alta de 3,74% nas tarifas dos consumidores do Pará

Custo com componentes financeiros foi o principal fator para a elevação, segundo a Agência

05.08.25 11h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda