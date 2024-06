Tá com nome ‘sujo’ na praça? Confira 3 mitos e verdades sobre o CPF negativado

O pesadelo de muitos brasileiros é ficar com o CPF negativo, principalmente pelas restrições a benefícios que ocorrem quando o nome fica “sujo”. Apesar de existirem formas para negociar a dívida, o número de inadimplentes no Brasil não tem uma baixa considerável, mais de 72 milhões de pessoas estavam em situação de inadimplência no país em fevereiro de 2024, segundo o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas do Brasil.

Especialista em crédito consignado, André Oliveira, conta que hoje em dia, as dúvidas das pessoas mudaram. “Dificuldade para conseguir um cartão de crédito quando o nome está no SPC, Serasa, é um restringimento que se popularizou, todo mundo sabe disso. Agora as pessoas buscam saber se conseguem abrir uma conta MEI, se o Bolsa Família é cancelado, se consegue empréstimo para comprar uma casa ou carro, porque existem muitos mitos por aí”, conta.

Veja o que pode ou não acontecer com o CPF negativado:

- Não pode se cadastrar como Microempreendedor Individual

Mito. É possível criar uma conta MEI mesmo estando com débitos em aberto, porque não há uma consulta ao histórico de crédito ao fazer o registro. "O que pode acontecer nessas situações é ter dificuldade em conseguir empréstimos ou financiamentos. Mas há serviços disponíveis no mercado que oferecem soluções imediatas para ocultar os débitos em aberto da pessoa negativa", esclarece o especialista.

- A Bolsa Família é cancelada

Mais um mito. O CPF responsável por este benefício não perde o direito à ele se estiver com o nome "sujo". "Normalmente, as pessoas confundem CPF irregular com negativado. No caso da irregularidade, pode haver divergências de informações no cadastro, cancelamento ou suspensão do documento Cadastro de Pessoas Físicas na base de dados da Receita Federal, por isso, é importante se atentar à isso e fazer a devida regularização junto ao órgão para que os benefícios sociais não sejam bloqueados ou cancelados", explica Oliveira.

- Dificuldade para conseguir financiamentos

Verdade. Não é impossível, mas solicitar um financiamento seja para imóvel ou automóvel e ter sucesso, se torna mais difícil devido às pendências. “Cada empresa tem sua metodologia, mas no momento da verificação de crédito é onde muitas pessoas recebem o não. No caso dos bancos, por exemplo, não costumam liberar uma aquisição de bem com valor tão alto para quem está inadimplente", aponta André.